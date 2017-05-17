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"Спартак" приехал на игру с "Тереком" в чемпионских кепках

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"Спартак" приехал на домашний матч премьер-лиги с "Тереком" в чемпионских кепках. Сегодня после встречи "Спартаку" будет вручен чемпионский Кубок. Красно-белые стали чемпионами России в 10-й раз и впервые с 2001 года.

Матч 29-го тура "Спартак" – "Терек" пройдет сегодня, начало встречи – в 19:30. "СЭ" проведет трансляцию игры.

Золотой день "Спартака". Все о матче новых чемпионов России с "Тереком". LIVE!

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 29-й тур
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