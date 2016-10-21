Московский "Спартак" прибыл в Екатеринбург, где завтра сыграет с местным "Уралом" в матче 11-го тура чемпионата России.

"Спартаковцы уже в Екатеринбурге! Дорога длиной 1667 километров заняла два часа. Начало завтрашнего матча – в 17:00 по Москве", – говорится в сообщении официального твиттера "Спартака".

В распоряжении главного тренера Массимо Карреры 18 игроков: вратари Артем Ребров, Сергей Песьяков, защитники Денис Кутин, Андрей Ещенко, Маурисиу, Сердар Таски, Илья Кутепов, Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, полузащитники Александр Зуев, Ромулу, Артем Тимофеев, Фернанду, Роман Зобнин, Джано Ананидзе, Ивелин Попов, нападающие Лоренсо Мельгарехо и Денис Давыдов.

Из-за травм в Москве остались полузащитники Денис Глушаков, у которого после сегодняшней тренировки обнаружились ушиб и гематома бедра, Квинси Промес и нападающий Зе Луиш. Они будут проходить в Тарасовке курс лечения и заниматься по индивидуальной программе.