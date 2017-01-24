09:18 24 января | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Спартак" поздравил Зе Луиша с днем рождения

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"Спартак" на своем официальном сайте поздравил нападающего Зе Луиша с днем рождения. Сегодня форвард празднует 26-летие. Форвард из Кабо-Верде дебютировал в составе красно-белых в июле 2015 года и с тех пор провел 40 матчей и забил 15 мячей. Клуб пожелал ему крепкого здоровья, красивых голов и ярких побед.

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