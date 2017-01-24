"Спартак" поздравил Зе Луиша с днем рождения

"Спартак" на своем официальном сайте поздравил нападающего Зе Луиша с днем рождения. Сегодня форвард празднует 26-летие. Форвард из Кабо-Верде дебютировал в составе красно-белых в июле 2015 года и с тех пор провел 40 матчей и забил 15 мячей. Клуб пожелал ему крепкого здоровья, красивых голов и ярких побед.

Сегодня исполняется 26 лет нападающему "Спартака" Зе Луишу.

Поздравляем с Днём рождения, Зе! 🔴⚪🎉🎊🏆https://t.co/cEpMc9Xckh pic.twitter.com/rNqwwDjzJW – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 24 January 2017