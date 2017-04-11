"Спартак" поздравил Ярцева с днем рождения

"Спартак" поздравил легенду клуба, заслуженного тренера России Георгия Ярцева с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 69 лет. На данный момент он является генеральным директором "Тамбова", выступающего в ФНЛ.

"Ярцев внес весомый вклад в славную спартаковскую историю как игрок и как тренер. В 1979 году форвард Георгий Ярцев помог "Спартаку" завоевать золото чемпионата СССР, а за год до этого стал в составе красно-белых лучшим бомбардиром союзного первенства.



Георгий Александрович – единственный тренер, помимо Олега Ивановича Романцева, кто приводил "Спартак" к золотым медалям первенства России. В 1996 году под его руководством красно-белые завоевали чемпионское звание.

Сегодня мы от всей души поздравляем Георгия Александровича с днем рождения! Желаем ему крепкого здоровья, семейного благополучия и побед любимой команды!".