"Спартак" поздравил Селихова с днем рождения

"Спартак" поздравил своего вратаря Александра Селихова с днем рождения. Сегодня голкиперу исполнилось 23 года. Напомним, что Селихов перешел в "Спартак" в ноябре 2016 года. Голкипер пока ни разу не сыграл за первую команду красно-белых в официальном матче.

– Сегодня исполняется 23 года голкиперу "Спартака" Александру Селихову. С днем рождения, Александр, – говорится в сообщении пресс-службы.