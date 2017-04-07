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"Спартак" поздравил Селихова с днем рождения

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"Спартак" поздравил своего вратаря Александра Селихова с днем рождения. Сегодня голкиперу исполнилось 23 года. Напомним, что Селихов перешел в "Спартак" в ноябре 2016 года. Голкипер пока ни разу не сыграл за первую команду красно-белых в официальном матче.

– Сегодня исполняется 23 года голкиперу "Спартака" Александру Селихову. С днем рождения, Александр, – говорится в сообщении пресс-службы.

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