"Спартак" поздравил Селихова с днем рождения

"Спартак" поздравил своего вратаря Александра Селихова с днем рождения. Сегодня голкиперу исполнилось 23 года. Напомним, что Селихов перешел в "Спартак" в ноябре 2016 года. Голкипер пока ни разу не сыграл за первую команду красно-белых в официальном матче.
– Сегодня исполняется 23 года голкиперу "Спартака" Александру Селихову. С днем рождения, Александр, – говорится в сообщении пресс-службы.
Сегодня исполняется 23 года голкиперу "Спартака" Александру Селихову.– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 7 апреля 2017 г.
С днем рождения, Александр! 🔴⚪🎂🎉🎊 🏆 pic.twitter.com/wtDXHOGFeI