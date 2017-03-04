"Спартак" поздравил Реброва с днем рождения

"Спартак" поздравил своего вратаря Артема Реброва с днем рождения. Сегодня голкиперу сборной России исполнилось 33 года. Ребров выступает за красно-белых с осени 2011 года. За это время он провел за "Спартак" 99 матчей. В текущем сезоне голкипер сыграл во всех 17 встречах чемпионата без замен.

– "Спартак" от всей души поздравляет Артема Реброва с днем рождения и желает ему крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, побольше "сухих" матчей, успешной игры и побед в составе "Спартака" и сборной России, – говорится в сообщении на официальном сайте.