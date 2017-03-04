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"Спартак" поздравил Реброва с днем рождения

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"Спартак" поздравил своего вратаря Артема Реброва с днем рождения. Сегодня голкиперу сборной России исполнилось 33 года. Ребров выступает за красно-белых с осени 2011 года. За это время он провел за "Спартак" 99 матчей. В текущем сезоне голкипер сыграл во всех 17 встречах чемпионата без замен.

– "Спартак" от всей души поздравляет Артема Реброва с днем рождения и желает ему крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, побольше "сухих" матчей, успешной игры и побед в составе "Спартака" и сборной России, – говорится в сообщении на официальном сайте.

Дополнительная информация

http://spartak.com/main/news/100336/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Vick-NW

Артём, много не пей! А то штанги завтра двоиться будут, поцеловать не удастся!

12:38

higagy

А завтра к поздравлениям присоединится Краснодар, отгрузив три-четыре подарка.

12:27

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