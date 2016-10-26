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"Спартак" поздравил Ивелина Попова с 29-летием

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"Спартак" поздравил полузащитника Ивелина Попова с днем рождения. Сегодня болгарскому хавбеку исполнилось 29 лет.

Попов подписал контракт со "Спартаком" в июле 2015 года. 17 июля полузащитник дебютировал за команду в домашнем матче с "Уфой" (2:2), а по итогам первого месяца был признан болельщиками лучшим игроком. Всего Попов провел за красно-белых 42 матча и забил 8 мячей.

Кроме того, он является капитаном сборной Болгарии, за которую сыграл 63 матча и отличился 11 раз.

"Поздравляем Ивелина с днем рождения, желаем ему счастья, здоровья, новых побед, важных и красивых голов в составе "Спартака"", – говорится в сообщении на официальном сайте "Спартака".

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/96004/

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