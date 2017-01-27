"Спартак" поздравил Глушакова с 30-летием

Пресс-служба "Спартака" поздравила с днем рождения Дениса Глушакова. Сегодня капитану команды исполняется 30 лет. Полузащитник выступает за красно-белых с июля 2013 года. За это время он провел в "Спартаке" 105 матчей и забил 11 мячей.
"ФК "Спартак" от всей души поздравляет Дениса с днем рождения, желает ему крепкого здоровья, семейного благополучия и осуществления самой заветной мечты", - говорится в сообщении пресс-службы.
ЗЮК
old grumbler,смотри не лопни от зависти,Шариков.
13:30
old grumbler
скоро уходить а всё в подающих надежды...
11:23
Jean4
Глушаков - крокодил! =)
09:27