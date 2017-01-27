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"Спартак" поздравил Глушакова с 30-летием

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Пресс-служба "Спартака" поздравила с днем рождения Дениса Глушакова. Сегодня капитану команды исполняется 30 лет. Полузащитник выступает за красно-белых с июля 2013 года. За это время он провел в "Спартаке" 105 матчей и забил 11 мячей. 

"ФК "Спартак" от всей души поздравляет Дениса с днем рождения, желает ему крепкого здоровья, семейного благополучия и осуществления самой заветной мечты", - говорится в сообщении пресс-службы.

Дополнительная информация

http://spartak.com/main/news/98862/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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ЗЮК

old grumbler,смотри не лопни от зависти,Шариков.

13:30

old grumbler

скоро уходить а всё в подающих надежды...

11:23

Jean4

Глушаков - крокодил! =)

09:27

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