"Спартак" поздравил Глушакова с 30-летием

Пресс-служба "Спартака" поздравила с днем рождения Дениса Глушакова. Сегодня капитану команды исполняется 30 лет. Полузащитник выступает за красно-белых с июля 2013 года. За это время он провел в "Спартаке" 105 матчей и забил 11 мячей.

"ФК "Спартак" от всей души поздравляет Дениса с днем рождения, желает ему крепкого здоровья, семейного благополучия и осуществления самой заветной мечты", - говорится в сообщении пресс-службы.