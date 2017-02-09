"Спартак" поздравил Ещенко с днем рождения

"Спартак" впервые за пять дней провел единственную тренировку, информирует официальный сайт клуба. До этого команда трудилась в двухразовом режиме. Прежде чем тренировка началась, игроки, исполнив традиционные кувырки, поздравили с 33-летием защитника Андрея Ещенко.

В программе практического урока были разнообразные упражнения на технику. Затем главный тренер Массимо Каррера предложил спартаковцам, разбив их на две команды, сыграть микроматч на ограниченном участке поля.

После первого тайма "красные" уступали "белым" – 1:4, а в итоге вырвали победу на последних секундах – 6:5. Сразу после игры последовало другое упражнение – на тактику. В общей сложности тренировка продлилась чуть больше часа.