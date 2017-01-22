"Спартак" поздравил Дмитрия Комбарова с 30-летием

"Спартак" поздравил защитника Дмитрия Комбарова с днем рождения. Сегодня он празднует 30-летие. Примечательно, что красно-белые не поздравили брата-близнеца игрока - Кирилла Комбарова, который ранее выступал за московский клуб.

"Комбаров начинал свой футбольный путь в спартаковской школе. За основной состав красно-белых он выступает с 2010 года. За это время Дмитрий провел за "Спартак" 208 матчей и забил 26 мячей. В 2012 году он стал серебряным призером чемпионата России. "Спартак" от всей души поздравляет Дмитрия с днем рождения, желает ему крепкого здоровья, семейного счастья и больших побед", – говорится в сообщении на официальном сайте красно-белых.