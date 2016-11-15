"Спартак" потерял Зе Луиша до конца года

Нападающий "Спартака" Зе Луиш из-за травмы выбыл до конца первой части чемпионата России. 25-летний форвард получил травму мышц бедра во время тренировки в составе сборной Кабо-Верде.

– К сожалению, Зе Луиш выбыл до конца первой части чемпионата, – приводит ТАСС слова владельца "Спартака" Леонида Федуна.

До зимнего перерыва в премьер-лиге "Спартаку" предстоит провести четыре матча – с "Амкаром" (20 ноября дома), "Тереком" (26 ноября в гостях), "Крыльями Советов" (1 декабря в гостях) и "Рубином" (5 декабря дома). Зе Луиш в текущем сезоне забил 5 мячей в 12 матчах.