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"Спартак" потерял Зе Луиша до конца года

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Нападающий "Спартака" Зе Луиш из-за травмы выбыл до конца первой части чемпионата России. 25-летний форвард получил травму мышц бедра во время тренировки в составе сборной Кабо-Верде.

– К сожалению, Зе Луиш выбыл до конца первой части чемпионата, – приводит ТАСС слова владельца "Спартака" Леонида Федуна.

До зимнего перерыва в премьер-лиге "Спартаку" предстоит провести четыре матча – с "Амкаром" (20 ноября дома), "Тереком" (26 ноября в гостях), "Крыльями Советов" (1 декабря в гостях) и "Рубином" (5 декабря дома). Зе Луиш в текущем сезоне забил 5 мячей в 12 матчах.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3786863

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КОММЕНТАРИИ (10)
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Spartak-Online1

Не очень хорошая новость. На острие могут сыграть Мельгарехо,Промес,Попов и Давыдов. Так что не все так страшно.

23:06

Promesov

Здоровья Зе! Федун сказал до конца первой части ЧР VS До конца года инфа от СЭ . Кто здесь врет. Делайте ваши ставки господа. Первый тур(первая часть ЧР) заканчивается матчем в Грозном против Терека. До конца года остается еще два тура.

22:55

Hummel

Мельгарехо, твой выход!

22:50

onlywhitespartak

Блин зачем он в сборную ездил у него же и так травма была , это очень плохо ну один два матча можно , но 4 матча ... Очень важный игрок много черновой работы выполняет и единоборств выигрывает , прежде все в этом потеря

22:46

ЛКИ0811

Срочно Оздоева берите

22:41

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

ну все. начало конца).

22:35

Айртон

Ещё сто раз восстановиться успеет.)) Через час будет инфа, что травма у Зе несерьёзная.)) А вообще мы никогда не зависели от отдельных игроков, Промеса заменили, заменим кого угодно в случае надобности.)

22:33

Stanislav1989

Вот и пришёл писец - Зе Луиш слишком много нынче значит для атаки Спартака. Даже не представляю, кто его может заменить. Понятно, что будет выходить Мельгарехо, но речь всё же идёт о равноценной замене - а с этим всё плохо.

22:18

werder63

Еще шанс для Мельгарехо. Только бы из этих трех новых африканцев никого чтобы не брали из-за Травмы Луиша. Не везет Спартаку с травмами в сборных! Выздоравливай, Зе! С каникулами тебя)

22:16

Доктор Мясо

Чёрт побери!

22:11

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ