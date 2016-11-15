"Спартак" потерял Зе Луиша до конца года

Нападающий "Спартака" Зе Луиш из-за травмы выбыл до конца первой части чемпионата России. 25-летний форвард получил травму мышц бедра во время тренировки в составе сборной Кабо-Верде.
– К сожалению, Зе Луиш выбыл до конца первой части чемпионата, – приводит ТАСС слова владельца "Спартака" Леонида Федуна.
До зимнего перерыва в премьер-лиге "Спартаку" предстоит провести четыре матча – с "Амкаром" (20 ноября дома), "Тереком" (26 ноября в гостях), "Крыльями Советов" (1 декабря в гостях) и "Рубином" (5 декабря дома). Зе Луиш в текущем сезоне забил 5 мячей в 12 матчах.
Spartak-Online1
Не очень хорошая новость. На острие могут сыграть Мельгарехо,Промес,Попов и Давыдов. Так что не все так страшно.
23:06
Promesov
Здоровья Зе! Федун сказал до конца первой части ЧР VS До конца года инфа от СЭ . Кто здесь врет. Делайте ваши ставки господа. Первый тур(первая часть ЧР) заканчивается матчем в Грозном против Терека. До конца года остается еще два тура.
22:55
Hummel
Мельгарехо, твой выход!
22:50
onlywhitespartak
Блин зачем он в сборную ездил у него же и так травма была , это очень плохо ну один два матча можно , но 4 матча ... Очень важный игрок много черновой работы выполняет и единоборств выигрывает , прежде все в этом потеря
22:46
ЛКИ0811
Срочно Оздоева берите
22:41
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
ну все. начало конца).
22:35
Айртон
Ещё сто раз восстановиться успеет.)) Через час будет инфа, что травма у Зе несерьёзная.)) А вообще мы никогда не зависели от отдельных игроков, Промеса заменили, заменим кого угодно в случае надобности.)
22:33
Stanislav1989
Вот и пришёл писец - Зе Луиш слишком много нынче значит для атаки Спартака. Даже не представляю, кто его может заменить. Понятно, что будет выходить Мельгарехо, но речь всё же идёт о равноценной замене - а с этим всё плохо.
22:18
werder63
Еще шанс для Мельгарехо. Только бы из этих трех новых африканцев никого чтобы не брали из-за Травмы Луиша. Не везет Спартаку с травмами в сборных! Выздоравливай, Зе! С каникулами тебя)
22:16
Доктор Мясо
Чёрт побери!
22:11