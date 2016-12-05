"Спартак" пошел на трибуну к фанатам после матча с "Рубином"

После победы в матче 17-го тура чемпионата России над "Рубином" (2:1) игроки "Спартака" отправились на фанатский сектор. Футболисты красно-белых поблагодарили болельщиков за поддержку и приняли поздравления по итогам осенней части сезона.

Отметим, что "Спартак" лидирует в турнирной таблице, имея в своем активе 40 очков. Команда Массимо Карреры опережает ближайшего преследователя "Зенит" на 5 баллов. Первый матч весенней части сезона-2016/17 красно-белые проведут 3 марта 2017 года на выезде против "Краснодара".