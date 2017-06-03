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"Спартак" подтвердил уход Александра Жиркова с поста заместителя председателя совета директоров

 
Четверг. Москва. Офис "ЛУКОЙЛа". Леонид ФЕДУН подписывает чемпионский номер "СЭ".Леонид Федун: "Тренер – это не 10 процентов, а все 100!"

На прошедшем совете директоров "Спартака" было принято решение об изменении его состава. Как и предполагал "СЭ", клуб покинул заместитель председателя совета директоров Александр Жирков, занимавший свой пост с июля 2013 года.

Как ранее сообщал "СЭ", вместо Александра Жиркова в совет директоров красно-белых в качестве заместителя председателя войдет вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов. Жирков решил сосредоточиться на деятельности, не связанной со спортом. Таким образом, Измайлов будет курировать коммерческое и финансовое направления работы "Спартака".

После перестановок совет директоров чемпионов России-2016/17 будет выглядеть следующим образом: Леонид Федун (председатель), Андрей Федун, Сергей Михайлов, Александр Матыцин, Сергей Родионов и – Измайлов.

Текст сообщения, опубликованного на официальном сайте "Спартака":

Футбольный клуб "Спартак-Москва" благодарит Александра Николаевича за проделанную работу на благо нашего клуба и огромный вклад в нынешнее чемпионство красно-белых.

Леонид Федун: "Жирков выполнил свою задачу и заканчивает работу в "Спартаке"

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Дополнительная информация

http://spartak.com/main/news/104021/

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