"Спартак" подтвердил подписание нового контракта с Каррерой

Как и предполагал "СЭ", "Спартак" подтвердил продление контракта с главным тренером Массимо Каррерой. По информации пресс-службы красно-белых, новое соглашение с итальянским специалистом рассчитано до 31 мая 2019 года. Срок предыдущего договора истекал 30 июня 2018 года.
Каррера возглавил "Спартак" в августе 2016 года, сменив Дмитрия Аленичева. Под его руководством красно-белые стали чемпионами России впервые с сезона-2001.
Массимо Каррера: "Поговорю с Романцевым, когда он выучит итальянский" //
Карьера Карреры: еще два года в "Спартаке"
Комс
Браво, Массимо!
16:38
DAVI SVININU!
Нас рать!
16:29
Millwall82
Забыл дополнить про предвзятых спартаковских писак. Коих тьма.
16:29
Millwall82
Единственный в Спартаке кто заслуживает уважения, не придурковатый владелец, ни инстаграмщица капитан, ни быдловатые болелы, ни упоротые вроде Рейнгольда ветераны, ни живодер Камбаров. А только итальянец. Вот он заслужил успех, другие нет.
16:26