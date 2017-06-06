16:19 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Спартак" подтвердил подписание нового контракта с Каррерой

Главный тренер "Спартака" Массим КАРРЕРА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Главный тренер "Спартака" Массим КАРРЕРА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
4

Как и предполагал "СЭ", "Спартак" подтвердил продление контракта с главным тренером Массимо Каррерой. По информации пресс-службы красно-белых, новое соглашение с итальянским специалистом рассчитано до 31 мая 2019 года. Срок предыдущего договора истекал 30 июня 2018 года.

Каррера возглавил "Спартак" в августе 2016 года, сменив Дмитрия Аленичева. Под его руководством красно-белые стали чемпионами России впервые с сезона-2001.

Массимо Каррера: "Поговорю с Романцевым, когда он выучит итальянский" //
Карьера Карреры: еще два года в "Спартаке"

Опрос

Как выступит "Спартак" в сезоне-2017/18?
голосовать

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/104042/

4
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

Комс

Браво, Массимо!

16:38

DAVI SVININU!

Нас рать!

16:29

Millwall82

Забыл дополнить про предвзятых спартаковских писак. Коих тьма.

16:29

Millwall82

Единственный в Спартаке кто заслуживает уважения, не придурковатый владелец, ни инстаграмщица капитан, ни быдловатые болелы, ни упоротые вроде Рейнгольда ветераны, ни живодер Камбаров. А только итальянец. Вот он заслужил успех, другие нет.

16:26