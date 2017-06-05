"Спартак" подтвердил переход Мелкадзе в "Тосно"

Нападающий "Спартака-2" Георгий Мелкадзе в следующем сезоне будет выступать за "Тосно", информирует пресс-служба красно-белых. Арендное соглашение форварда с клубом из Ленинградской области рассчитано до 31 мая 2018 года.

20-летний россиянин является выпускником спартаковской академии. В 2015 году он дебютировал за основной состав красно-белых. По итогам сезона-2015/16 футболист, выступавший за "Спартак-2", был признан лучшим молодым футболистом ФНЛ.

Также он является серебряным призером юношеского чемпионата Европы 2015 года в составе сборной России.