"Спартак" победил "Согндаль", Промес оформил дубль

"Спартак" в заключительном контрольном матче на сборе в Испании обыграл "Согндаль" со счетом 4:1. У красно-белых голы забили нападающие Лоренсо Мельгарехо, Квинси Промес (дубль) и Зе Луиш. В составе норвежского клуба отличился Бендик Бюе. В игре дебютировал арендованный красно-белыми у "Анжи" защитник Георгий Тигиев. При этом главный тренер лидера чемпионата России Массимо Каррера использовал не основной состав.
Напомним, работать в Марбелье красно-белые будут до 2 марта. В 18-м туре чемпионата России "Спартак" сыграет с "Краснодаром". Встреча пройдет 5 марта в Краснодаре.
Марбелья (Испания)
Товарищеский матч
"СПАРТАК" (Россия) – "Согндаль" (Норвегия) – 4:1 (1:1)
Голы: Мельгарехо, 7 (1:0). Бюе, 29 (1:1). Промес, 60 (2:1). Промес, 66 (3:1). Зе Луиш, 86 (4:1).
"Спартак": Песьяков (Селихов, 46), Тигиев, Маурисиу, Боккетти, Комбаров (Джикия, 72), Промес, Тимофеев, Леонтьев, Мельгарехо, Давыдов, Зе Луиш.
"Согндаль": Дюнгеланн, Тенисте, Утвик, Стейринг, Гродос, Кумсон, Нвакали, Биркелунн, Бреккхус (Скульсе, 74), Бюе, Рамсланн.
28 февраля. Марбелья. Стадион "Marbella Football Center".
Mark Krass
Это Великая Победа!)))
21:56
Натали_
вот он, спартаковский дух! Мельгарехо, Промес (2), Зе Луиш - чуете его, спартачи?
21:33
shpasic
ушатали астматиков))
21:22
Айртон
На классе.))
21:19