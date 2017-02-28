"Спартак" победил "Согндаль", Промес оформил дубль

"Спартак" в заключительном контрольном матче на сборе в Испании обыграл "Согндаль" со счетом 4:1. У красно-белых голы забили нападающие Лоренсо Мельгарехо, Квинси Промес (дубль) и Зе Луиш. В составе норвежского клуба отличился Бендик Бюе. В игре дебютировал арендованный красно-белыми у "Анжи" защитник Георгий Тигиев. При этом главный тренер лидера чемпионата России Массимо Каррера использовал не основной состав.

Напомним, работать в Марбелье красно-белые будут до 2 марта. В 18-м туре чемпионата России "Спартак" сыграет с "Краснодаром". Встреча пройдет 5 марта в Краснодаре.

Марбелья (Испания)

Товарищеский матч

"СПАРТАК" (Россия) – "Согндаль" (Норвегия) – 4:1 (1:1)

Голы: Мельгарехо, 7 (1:0). Бюе, 29 (1:1). Промес, 60 (2:1). Промес, 66 (3:1). Зе Луиш, 86 (4:1).

"Спартак": Песьяков (Селихов, 46), Тигиев, Маурисиу, Боккетти, Комбаров (Джикия, 72), Промес, Тимофеев, Леонтьев, Мельгарехо, Давыдов, Зе Луиш.

"Согндаль": Дюнгеланн, Тенисте, Утвик, Стейринг, Гродос, Кумсон, Нвакали, Биркелунн, Бреккхус (Скульсе, 74), Бюе, Рамсланн.

28 февраля. Марбелья. Стадион "Marbella Football Center".

Трансляция матча "Спартак" – "Согндаль"