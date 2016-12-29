17:34 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Спартак" планирует снять сериал о братьях Старостиных и фильм про Черенкова

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Вице-президент "Спартака"Наиль Измайлов заявил, что клуб ведет переговоры с телекомпаниями о съемках сериала о братьях Старостиных. По словам Измайлова, в планах клуба также есть идея снять фильм о Федоре Черенкове.

– Открою небольшую тайну: мы сейчас ведем переговоры с телекомпаниями по поводу возможности снять сериал о братьях Старостиных, о футбольном клубе "Спартак", о его истории, – приводит "Спорт FM" слова Измайлова. – Об исторических перипетиях, которые были связаны с братьями Старостиными, с клубом и футболом. В данный момент написано две серии этого сериала. Планируется 10-серийный первый сезон, и хотелось бы увидеть еще полный метр о Федоре Черенкове.

Работа большая и не совсем характерная для футбольного клуба, но мы понимаем, что это будет востребовано и интересно. Молодое поколение историю воспринимает через телевизор, через кино, через игровые моменты гораздо ближе и проще, даже чем в музее. Мы считаем, что эту историю надо правильно подать и показать, потому как история "Спартака" очень тесно увязана с историей России и СССР. Надеюсь, к весне 2018 года выпустим эти продукты.

Дополнительная информация

http://sportfm.ru/news/izmaylov-planiruem-snyat-serial-o-bratyakh-starostinykh.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

Супер. Шматко пусть играет Бескова)

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Ботаникум

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