"Спартак" – первый чемпион, который сменил главного тренера по ходу сезона

После победы "Терека" в гостевом матче 27-го тура премьер-лиги над "Зенитом" (1:0) "Спартак" досрочно стал чемпионом России. Таким образом, чемпионом страны впервые стала команда, которая по ходу сезона сменила тренера.

Напомним, что этот сезон "Спартак" начал под руководством Дмитрия Аленичева (один матч в премьер-лиге), но после вылета команды из 3-го отборочного раунда Лиги Европы он подал в отставку. Аленичева сменил Массимо Каррера, сначала в роли исполняющего обязанности (два матча), потом – в качестве полноценного главного тренера. 53-летний итальянец, работавший с Антонио Конте в "Ювентусе" и сборной Италии, вошел в штаб Аленичева перед началом сезона.

"СПАРТАК" - ЧЕМПИОН. LIVE!