"Спартак" перед дерби избежал дисквалификаций

Единственную желтую карточку в победном матче 25-го тура чемпионата России против "Урала" в составе московского "Спартака" получил Ивелин Попов. Она стала для него шестой в чемпионате. Таким образом, футболисты красно-белых, рисковавшие пропустить дерби с ЦСКА в 26-м туре из-за перебора желтых карточек, смогут принять в нем участие.

Фернанду (7 желтых карточек), Зе Луиш, Дмитрий Комбаров и Илья Кутепов (по 3) в матче против "Урала" либо не появились на поле, либо не получали предупреждений.

Напомним, что перед игрой 25-го тура с "Локомотивом" у ЦСКА под угрозой дисквалификации из-за перебора предупреждений находятся Понтус Вернблум (7 желтых карточек), Мариу Фернандес, Александр Головин и Зоран Тошич (по 3). (Алексей МОРОЗ)

"СЭ" вел трансляцию матча "Спартак" - "Урал"