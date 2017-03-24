"Спартак" отправился в Белград без Луиза Адриану

"Спартак" вылетает в Сербию на товарищеский матч с "Црвеной Звездой", сообщает пресс-служба красно-белых. Встреча состоится завтра и начнется в 20.00 по московскому времени.

В Белград вылетели Артем Ребров, Сергей Песьяков, Александр Селихов, Сальваторе Боккетти, Одри Йола Зепатта, Андрей Ещенко, Игорь Леонтьев, Евгений Макеев, Маурисио, Сердар Таски, Георгий Тигиев, Иван Хомуха, Лоренсо Мельгарехо, Константин Савичев, Артем Самсонов, Артем Тимофеев, Фернандо, Денис Давыдов, Сильванус Нимели, Фэшн Джуниор Сакала, Идриса Сиди Самбу.

Форвард москвичей Луиз Адриану в ближайшее время продолжит тренировки по индивидуальной программе.