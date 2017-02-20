"Спартак" отправился на третий зимний сбор

Сегодня "Спартак" вылетел в Испанию, где проведет заключительный зимний сбор перед возобновлением чемпионата России, информирует клубная пресс-служба. В Марбелье москвичи проведут два спарринга с норвежскими клубами. 26 февраля "Спаратк" сыграет с "Сарсборгом", а 28 февраля – с "Волеренгой".

Из Москвы в Малагу в составе команды отправились 13 игроков. Сергей Песьяков, Александр Селихов, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Евгений Макеев, Игорь Леонтьев, залечивший повреждение Денис Кутин, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов, Артем Тимофеев, Денис Давыдов.

В Испании к команде присоединяться Артем Ребров, Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Маурисиу, Александр Пуцко, Сердар Таски, Джано Ананидзе, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Самедов, Квинси Промес, Фернанду, Зе Луиш и Луиз Адриану.