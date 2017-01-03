"Спартак" отказался отпускать Попова в "Трабзонспор" за 3 миллиона евро

Переговоры между "Спартаком" и "Трабзонспором" о трансфере полузащитника Ивелина Попова не увенчались успехом, утверждает Takvim. Турецкий клуб предложил красно-белым за переход игрока 3 миллиона евро, а самому Попову зарплату размером в 1,6 миллиона в год. Спартаковцы ответили отказом.

В ближайшее время бордово-голубые намерены улучшить предложение. Руководство "Трабзона" надеется, что ситуация с переходом 29-летнего болгарина разрешится до конца недели.

Ранее Попов заявил "СЭ" о том, что не хочет покидать "Спартак". По его словам, никто из представителей красно-белых не говорил с ним о трансфере. В текущем сезоне полузащитник провел за спартаковцев 14 матчей во всех турнирах, забив два гола и отдав четыре голевые передачи.