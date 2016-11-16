"Спартак" отказался от услуг трех африканских форвардов

Как стало известно "СЭ", три африканских футболиста, которые находились в "Спартаке" на просмотре, не подошли москвичам. Три игрока в течение недели работали с молодежной командой.

Это 19-летний нигерийский форвард Годвин Обадже из клуба "Вики Туристс",18-летний ганский нападающий брестского "Динамо" Диксон Афоаква и его соотечественник – 18-летний Джонатан Осабутей из команды "Тема Ют". (Виталий АЙРАПЕТОВ)