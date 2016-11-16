18:54 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Спартак" отказался от услуг трех африканских форвардов

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Как стало известно "СЭ", три африканских футболиста, которые находились в "Спартаке" на просмотре, не подошли москвичам. Три игрока в течение недели работали с молодежной командой.

Это 19-летний нигерийский форвард Годвин Обадже из клуба "Вики Туристс",18-летний ганский нападающий брестского "Динамо" Диксон Афоаква и его соотечественник – 18-летний Джонатан Осабутей из команды "Тема Ют". (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (17)
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SochyDo

Недавно еще один матч посмотрел Спартака 2 и подумалось - ведь команда в ФНЛ одна из самых играющих Стеночки забегания и т д Им бы еще удар и конкретику в завершении А то наровят зайти с мячом в ворота Так вот Надо Мутко подать идею и заявить их в РФПЛ - чтоб дать практику))) А по делу если - нужен сборной лимит так пусть лимит будет в гос клубах что на бюджете у областей висят А коммерческие - что представляют лицо РФПЛ в Европе пусть будут без лимита Вот собственно и все дела Молодеж и россияне будут доказывать в слабых клубах Понарвится как усиление кто -купят в москву питер краснодар Нет - пусть и дальше пашут в Оренбурге И не будет огромных контрактов не будет лени А главное не будет урона клубам что имеют амбиции выше чем пять игроков из 55 сборной мира в составе

20:18

Dymanomashina

Тоже про хорошего Мукунку хотел написать.....

20:17

Митяй Антибомж

А воплей то бомжелошацких было ))

20:15

zvovs

Футболисты уже даже начинают отказываться не смотря на большое бабло.

20:05

zoolord

Хоть одно правильное решение по трансферам за столько-то лет.

20:01

Ясен-Красен!

Все трое едут в Питер! Там, как обычно, зарплатку поболее дали и подъёмных бананами. Культурный же город. )

19:58

Rasmus Teesalu

прально. бананы кто будет собирать на родине?

19:55

Mak_s

Походу совсем уж никакие.

19:54

Lerner

Слава тебе, Господи !

19:48

werder63

Рад, что здравый смысл возобладал, и Спартак, наконец-то, ПЕРЕСТАЛИ накачивать всяким шлаком! Чемпиону это негоже!))

19:41

SS-1525-Sergey

Что такое, а как же перечисление гуманитарной помощи в Африку, там же ждут её, команда должна принять свой настоящий облик - чёрный!

19:37

pravda1979

В Африканских странах, откуда родом не подошедшие футболисты Спартаку, продолжится голод, разруха... Зато в народной команде с этим решением все пойдет в гору. ))

19:35

Jean4

А как же Мукунку? Он же хороший =)

19:26

Солист Мак

Ну как же так??? Они же такие хорошие все

19:18

Гаттузо зол!

Значит один точно приедет, а может и вся пачка, кому-то надо ботвинью скармливать.

19:18

Фрэнки четыре пальца

Просто у них сложные фамилии

19:16

onlywhitespartak

Ну и отлично пусть нормальных игроков пытаются найти , а не пальцем в небо ради экономии тыкают

19:04

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Материалы других СМИ