"Спартак" отказался от услуг трех африканских форвардов

Как стало известно "СЭ", три африканских футболиста, которые находились в "Спартаке" на просмотре, не подошли москвичам. Три игрока в течение недели работали с молодежной командой.
Это 19-летний нигерийский форвард Годвин Обадже из клуба "Вики Туристс",18-летний ганский нападающий брестского "Динамо" Диксон Афоаква и его соотечественник – 18-летний Джонатан Осабутей из команды "Тема Ют". (Виталий АЙРАПЕТОВ)
SochyDo
Недавно еще один матч посмотрел Спартака 2 и подумалось - ведь команда в ФНЛ одна из самых играющих Стеночки забегания и т д Им бы еще удар и конкретику в завершении А то наровят зайти с мячом в ворота Так вот Надо Мутко подать идею и заявить их в РФПЛ - чтоб дать практику))) А по делу если - нужен сборной лимит так пусть лимит будет в гос клубах что на бюджете у областей висят А коммерческие - что представляют лицо РФПЛ в Европе пусть будут без лимита Вот собственно и все дела Молодеж и россияне будут доказывать в слабых клубах Понарвится как усиление кто -купят в москву питер краснодар Нет - пусть и дальше пашут в Оренбурге И не будет огромных контрактов не будет лени А главное не будет урона клубам что имеют амбиции выше чем пять игроков из 55 сборной мира в составе
20:18
Dymanomashina
Тоже про хорошего Мукунку хотел написать.....
20:17
Митяй Антибомж
А воплей то бомжелошацких было ))
20:15
zvovs
Футболисты уже даже начинают отказываться не смотря на большое бабло.
20:05
zoolord
Хоть одно правильное решение по трансферам за столько-то лет.
20:01
Ясен-Красен!
Все трое едут в Питер! Там, как обычно, зарплатку поболее дали и подъёмных бананами. Культурный же город. )
19:58
Rasmus Teesalu
прально. бананы кто будет собирать на родине?
19:55
Mak_s
Походу совсем уж никакие.
19:54
Lerner
Слава тебе, Господи !
19:48
werder63
Рад, что здравый смысл возобладал, и Спартак, наконец-то, ПЕРЕСТАЛИ накачивать всяким шлаком! Чемпиону это негоже!))
19:41
SS-1525-Sergey
Что такое, а как же перечисление гуманитарной помощи в Африку, там же ждут её, команда должна принять свой настоящий облик - чёрный!
19:37
pravda1979
В Африканских странах, откуда родом не подошедшие футболисты Спартаку, продолжится голод, разруха... Зато в народной команде с этим решением все пойдет в гору. ))
19:35
Jean4
А как же Мукунку? Он же хороший =)
19:26
Солист Мак
Ну как же так??? Они же такие хорошие все
19:18
Гаттузо зол!
Значит один точно приедет, а может и вся пачка, кому-то надо ботвинью скармливать.
19:18
Фрэнки четыре пальца
Просто у них сложные фамилии
19:16
onlywhitespartak
Ну и отлично пусть нормальных игроков пытаются найти , а не пальцем в небо ради экономии тыкают
19:04