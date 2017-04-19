"Спартак" оштрафован за баннер в адрес Дзюбы

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил "СЭ", что "Спартак" заплатит штраф за оскорбительные баннеры в адрес нападающего "Зенита" Артема Дзюбы. Также московский клуб понесет денежный штраф за баннеры болельщиков в адрес главного тренера питерцев Мирчи Луческу.
– Со стороны болельщиков "Спартака" были баннеры оскорбительного содержания и с ненормативной лексикой, – сказал Григорьянц. – Один баннер касался троих игроков "Зенита", второй – непосредственно одного футболиста.
– Дзюбы?
– Да. Один баннер прямого назначения в адрес Дзюбы.
– Наказали ли "Спартак" за баннеры в адрес Луческу?
– Да. Здесь речь идет о несогласованных баннерах. То есть пять несогласованных баннеров – это 125 тысяч рублей штрафа. И два баннера оскорбительного характера, с ненормативной лексикой – это штраф в 150 тысяч рублей. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
shpasic
и тут Дзюба напакостил Федуну))
17:22
old grumbler
Лукойл чемпион!!!
17:21
Hummel
Пустоголовые де.билы, что тут скажешь. И баннер то ни о чём. Вот надо на них штраф перевести и пусть их семьи выплачивают. Сразу ума прибавится.
17:19
pushgun
Петя в этом банере идет намек на один нехороший сайт. В его названии так же графически выделены две буквы ZZ.
17:17
Петя
А что преступного в баннере Дzzюба? Или григорьянцу нужны бабки для пенсии?!
17:07