"Спартак" оштрафован за баннер в адрес Дзюбы

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил "СЭ", что "Спартак" заплатит штраф за оскорбительные баннеры в адрес нападающего "Зенита" Артема Дзюбы. Также московский клуб понесет денежный штраф за баннеры болельщиков в адрес главного тренера питерцев Мирчи Луческу.

– Со стороны болельщиков "Спартака" были баннеры оскорбительного содержания и с ненормативной лексикой, – сказал Григорьянц. – Один баннер касался троих игроков "Зенита", второй – непосредственно одного футболиста.

– Дзюбы?

– Да. Один баннер прямого назначения в адрес Дзюбы.

– Наказали ли "Спартак" за баннеры в адрес Луческу?

– Да. Здесь речь идет о несогласованных баннерах. То есть пять несогласованных баннеров – это 125 тысяч рублей штрафа. И два баннера оскорбительного характера, с ненормативной лексикой – это штраф в 150 тысяч рублей. (Виталий АЙРАПЕТОВ)