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"Спартак" оштрафован за баннер в адрес Дзюбы

Воскресенье. Москва. "Спартак" - "Зенит" - 2:1. Баннер в адрес Артема Дзюбы. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Воскресенье. Москва. "Спартак" - "Зенит" - 2:1. Баннер в адрес Артема Дзюбы. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил "СЭ", что "Спартак" заплатит штраф за оскорбительные баннеры в адрес нападающего "Зенита" Артема Дзюбы. Также московский клуб понесет денежный штраф за баннеры болельщиков в адрес главного тренера питерцев Мирчи Луческу.

 
Сегодня. Москва. "Спартак" - "Зенит" - 2:1."Спартак" - "Зенит": шоу трибун

– Со стороны болельщиков "Спартака" были баннеры оскорбительного содержания и с ненормативной лексикой, – сказал Григорьянц. – Один баннер касался троих игроков "Зенита", второй – непосредственно одного футболиста.

– Дзюбы?

– Да. Один баннер прямого назначения в адрес Дзюбы.

– Наказали ли "Спартак" за баннеры в адрес Луческу?

– Да. Здесь речь идет о несогласованных баннерах. То есть пять несогласованных баннеров – это 125 тысяч рублей штрафа. И два баннера оскорбительного характера, с ненормативной лексикой – это штраф в 150 тысяч рублей. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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shpasic

и тут Дзюба напакостил Федуну))

17:22

old grumbler

Лукойл чемпион!!!

17:21

Hummel

Пустоголовые де.билы, что тут скажешь. И баннер то ни о чём. Вот надо на них штраф перевести и пусть их семьи выплачивают. Сразу ума прибавится.

17:19

pushgun

Петя в этом банере идет намек на один нехороший сайт. В его названии так же графически выделены две буквы ZZ.

17:17

Петя

А что преступного в баннере Дzzюба? Или григорьянцу нужны бабки для пенсии?!

17:07

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