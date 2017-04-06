"Спартак" оштрафован на 60 тысяч рублей по итогам матча с "Оренбургом"

В Доме футбола состоялось очередное заседание КДК РФС. По итогам заседания "Спартак" оштрафован на 60 тысяч рублей за использование зрителями пиротехники во время поединка 21-го тура чемпионата России против "Оренбурга" (3:2). Соперник красно-белых оштрафован на 50 тысяч рублей за задержку матча на четыре минуты, которая произошла по вине "Оренбурга".

"Анжи" оштрафован на 10 тысяч рублей за использование громкой связи на стадионе для поддержки команды в поединке против "Урала" (2:3). (Михаил ГОНЧАРОВ)