"Спартак" оштрафован на 300 тысяч рублей

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал "Спартак" на 300 тысяч рублей по итогам матча 14-го тура чемпионата России с "Амкаром" (1:0). Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц. Также, по его словам, КДК принял решение оштрафовать самарские "Крылья Советов" на 30 тысяч рублей за использование болельщиками пиротехники в гостевом матче с "Зенитом" (1:3).

- Московский клуб оштрафован на 300 тысяч рублей за использование болельщиками пиротехники, пермская команда наказана штрафом в размере 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны тренера Вадима Евсеева, - цитирует ТАСС Григорьянца.