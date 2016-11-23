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"Спартак" оштрафован на 300 тысяч рублей

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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал "Спартак" на 300 тысяч рублей по итогам матча 14-го тура чемпионата России с "Амкаром" (1:0). Об этом сообщил глава комитета Артур ГригорьянцТакже, по его словам, КДК принял решение оштрафовать самарские "Крылья Советов" на 30 тысяч рублей за использование болельщиками пиротехники в гостевом матче с "Зенитом" (1:3).

- Московский клуб оштрафован на 300 тысяч рублей за использование болельщиками пиротехники, пермская команда наказана штрафом в размере 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны тренера Вадима Евсеева, - цитирует ТАСС Григорьянца.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3807078

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур
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