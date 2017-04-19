"Спартак" оштрафован на 275 тысяч рублей за оскорбительные баннеры

КДК РФС оштрафовал "Спартак" на 150 тысяч рублей за оскорбительный баннер, который был продемонстрирован в матче 23-го тура чемпионата России с "Зенитом" (2:1). Как сообщил "СЭ" глава КДК РФС Артур Григорьянц, что оскорбления касались трех игроков сине-бело-голубых, другой баннер был адресован нападающему питерцев Артему Дзюбе.

Текст сообщения, опубликованного на официальном сайте РФС:

В соответствии со статьей 117 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 40 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия зрителей, выразившееся в демонстрации несогласованных баннеров – оштрафовать ФК "Спартак-Москва" г. Москва на 125 000 (Сто двадцать пять тысяч) рублей.



В соответствии со статьей 116 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 39 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за публичную демонстрацию зрителями баннеров, содержащих оскорбительные выражения и ненормативную лексику – оштрафовать ФК "Спартак-Москва" г. Москва на 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.