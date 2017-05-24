"Спартак" оштрафован на 1,6 миллиона рублей по итогам матчей с "Амкаром" и "Арсеналом". ФУТБОЛ - РФПЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
16:57 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Спартак" оштрафован на 1,6 миллиона рублей по итогам матчей с "Амкаром" и "Арсеналом"

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Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал "Спартак" по итогам гостевых матчей чемпионата России с "Амкаром" (28-й тур, 1:0) и  "Арсеналом" (30-й тур, 0:3) на 1,6 миллиона рублей.

 
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После матча с "Амкаром" (1:0), который состоялся в Перми 13 мая, болельщики красно-белых выбежали на поле стадиона "Звезда". Прорыв спартаковских фанатов на поле арены в Туле после матча с "Арсеналом" (21 мая) оказался куда более массовым, болельщики при этом сломали ворота стадиона.

- По итогам матча с "Амкаром" за использование болельщиками пиротехники "Спартак" оштрафован на 100 тысяч рублей, - цитирует ТАСС главу КДК Артура Григорьянца. - За то, что болельщики уже в четвертый раз в сезоне сидели на ограждении гостевого сектора - на 200 тысяч, за массовое появление на поле посторонних лиц - на 50 тысяч, за скандирование болельщиками оскорбительных выражений - на 100 тысяч, за причинение имущественного вреда спортивному объекту - на 100 тысяч.

Что касается матча в Туле, то по его итогам "Спартак" оштрафован на 300 тысяч рублей за использование болельщиками файеров, дымовых шашек и ракетниц, на 250 тысяч - за то, что болельщики сидели на ограждении гостевого сектора в пятый раз в сезоне, на 300 тысяч - за беспорядки на стадионе, сопровождавшиеся повреждением имущества и поджогами, на 150 тысяч - за сожжение атрибутики ФК "Арсенал", на 50 тысяч - за массовое появление на поле посторонних лиц.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4278395

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Свинству Бой!

Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха ,но сквозь слезы. Не наказание, а награда! Громите дальше мясные отморозки. Какая гадость, какая гадость этот согазик.

17:16

YurovTheBest

легко отделались

17:15

marksan

Зато погуляли на халяву от души!

17:15

shpasic

а гостевой сектор на следующий матч не закроют?

17:03