"Спартак" одержал минимальную победу в морозном Томске

Сегодня. Томск. "Томь" - "Спартак" - 0:1. Нападающий "Спартака" Зе ЛУИШ и полузащитник ФЕРНАНДУ. Фото ФК "Спартак"

В матче 13-го тура чемпионата России "Спартак" в гостях обыграл "Томь" со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник красно-белых Фернанду. Для бразильца этот мяч стал дебютным в составе команды Массимо Карреры.

Отметим, что из-за погодных условий в Томске встреча была под вопросом. В итоге игра состоялась при температуре -13 градусов.

Благодаря победе "Спартак" набрал 31 очко и сохранил лидерство в чемпионате России. "Томь" с восемью баллами занимает 15-ю строчку в турнирной таблице. В следующем матче красно-белые примут "Амкар", а томичи – "Терек".

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13-й тур

"Томь" (Томск) – "Спартак" (Москва) – 0:1 (0:1)

Гол: Фернанду, 42.

"Томь": Коченков, К. Комбаров, Дьяков, Жиров, Враньеш (Пугин, 61), Тишкин, Дроппа (А. И. Попов, 70), Бикфалви, Ковальчук, Баляйкин, Погребняк.

"Спартак": Ребров, Ещенко, Кутепов, Таски, Д. Комбаров, Мельгарехо (Зуев, 69), Фернанду, Глушаков, Зобнин, И. Попов (Ромулу, 84), Зе Луиш (Тимофеев, 90+2).

Предупреждения: Баляйкин, 50. Дроппа, 63. И.Попов, 83.

Судьи: ЕГОРОВ (Саранск). Миневич (Смоленск), Колосков (Уфа).

5 ноября. Томск. Стадион "Труд".