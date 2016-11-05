12:54 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Спартак" одержал минимальную победу в морозном Томске

Сегодня. Томск. "Томь" - "Спартак" - 0:1. Нападающий "Спартака" Зе ЛУИШ и полузащитник ФЕРНАНДУ. Фото ФК "Спартак"
Сегодня. Томск. "Томь" - "Спартак" - 0:1. Нападающий "Спартака" Зе ЛУИШ и полузащитник ФЕРНАНДУ. Фото ФК "Спартак"
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В матче 13-го тура чемпионата России "Спартак" в гостях обыграл "Томь" со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник красно-белых Фернанду. Для бразильца этот мяч стал дебютным в составе команды Массимо Карреры.

Отметим, что из-за погодных условий в Томске встреча была под вопросом. В итоге игра состоялась при температуре -13 градусов.

Благодаря победе "Спартак" набрал 31 очко и сохранил лидерство в чемпионате России. "Томь" с восемью баллами занимает 15-ю строчку в турнирной таблице. В следующем матче красно-белые примут "Амкар", а томичи – "Терек".

Чемпионат России

Премьер-лига

13-й тур

"Томь" (Томск) – "Спартак" (Москва) – 0:1 (0:1)

Гол: Фернанду, 42.

"Томь": Коченков, К. Комбаров, Дьяков, Жиров, Враньеш (Пугин, 61), Тишкин, Дроппа (А. И. Попов, 70), Бикфалви, Ковальчук, Баляйкин, Погребняк.

"Спартак": Ребров, Ещенко, Кутепов, Таски, Д. Комбаров, Мельгарехо (Зуев, 69), Фернанду, Глушаков, Зобнин, И. Попов (Ромулу, 84), Зе Луиш (Тимофеев, 90+2).

Предупреждения: Баляйкин, 50. Дроппа, 63. И.Попов, 83.

Судьи: ЕГОРОВ (Саранск). Миневич (Смоленск), Колосков (Уфа).

5 ноября. Томск. Стадион "Труд".

Трансляция матча "Томь" – "Спартак"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 13-й тур

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КОММЕНТАРИИ (92)
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Exsorsist

Баск===== Верить в справедливость - дело благое. А тебя видно корежит, от этой веры, как нечисть от святой воды.

14:36

Баск

Неужели есть такие кто верит, что еврокубковый позор России может стать чемпионом ?

14:27

Меркатор

вперёд Спартак!: Дурачок, свой первый матч Спартак на стадионе я смотрел 16 мая 1976.

14:23

вперёд Спартак!

Меркатор_______________ вперёд Спартак!: Давай пока не будем вслух про чемпионство. Имхо, правильней мечтать про себя.____________________Что говорить вслух, а о чём мечтать про себя, я как нибудь разберусь без внешних советчиков коне-бомжовского происхождения...))))))))))))))))))

14:17

Меркатор

angel andi: "а пока сорри - для внутреннего пользования" ----- Так сейчас и ЦСКА - для внутреннего пользования. Мы, кстати, недавно попользовались, получили удовольствие.

14:15

Меркатор

aterik: Вся ваша "народность" основания на 20 годах с 1990-2000 года, когда простым людям просто не за кого было переживать - все команды развалены были. ------- Во-первых "с 1990-2000 года" это 10 лет, а не 20. Во-вторых, Спартак к этим годам подошел в статусе одной из наиболее титульных команд Союза, а Зенит взял по разу чемпионат и кубок, а когда на высший уровень вышли Асмаралы и Текстильщики взял да и слинял в первый лигер. Или забыл 3:8 от Асмарала. Так что все ваше благополучие держится на господдержке. И в финансовом и в административном плане. Закрой доступ к Газпромовским деньгам (а это госконцерн, в отличие от того же Лукойла) и вы очень быстро будете бороться за выживание с Томью и Оренбургом. И Оренбург будет при этом у вас очки отбирать, потому что установок на проигрыш сверху, увы, не будет. Вот это и есть ваше истинное место. А то присосались к госбюджету и ходите петухами. И все вам мало, своих же питерских работяг обобрали, соцстраховскими деньгами не побрезговали. В Европе за финансовые махинации команды ссылают в низшие дивизионы, всем известны примеры Ювентуса, Рейнджерс и других. А Зенит может себе позволить, он неприкасаемый. Только гордиться такой неприкасаемостью, наверное, не стоит. Имхо.

14:13

П_о_в_а_р

Tacuk Это каким надо маразмом обладать, чтобы писать, что Спартак покупает игры. ------------------------- +1000000000600000000

14:13

Meddle

Tacuk, как хорошо,что ты не промолчал. Все правильно, это же Спартак, не какие-то там бомжекони. С теми убогими все понятно и без маразма. А если еще и маразм подключить, не отвертеться им убогим. Я уж не говорю про (о Боже!) терики всякие, да анжи... Все мерзавцы норовят скупить, и скупают ведь!

14:12

Tacuk

Это каким надо маразмом обладать, чтобы писать, что Спартак покупает игры. Если было бы так, то Спартак был бы чемпионом и в прошлом году и в позапрошлом. Или есть смысл покупать только одну игру? Что за бред? Болелы неадекваты - успокойтесь и поддерживайте свою команду, а не лайте на другие.

14:04

angel andi

а вообще , за ради бога, пусть спартак станет чемпионом. выйдет в лигу чемпионов хотя бы из группы вот тогда да . я лично первый скажу- команда сила, а пока сорри - для внутреннего пользования

14:04

Бен Ричардс

С великой радостью и любовью миллионы болельщиков встречают на вершине турнирной таблицы красно-белых. В бессильной злобе бомжи и кони подсылают на сайты своих наймитов-комментаторов, чтобы мутить народ.

14:01

Меркатор

вперёд Спартак!: Давай пока не будем вслух про чемпионство. Имхо, правильней мечтать про себя.

14:00

П_о_в_а_р

"Интеллектуальные" ешшо есть, но те на ночных НХЛовских ветках в основном. Даже за Дандолк не приходят притопить.

13:59

kb1922

как всем "нравится" когда Спартак выигрывает) скоро болелы мешков и коней сдохнут от своей желчи)

13:59

angel andi

jpanin везти не будет , а мотивация может и не кончится.

13:59

jpanin

Вечно везти не будет , и сверхмотивация этого макаронника скоро кончится , спартак станет самим собой , и все будет как раньше , по старому ...

13:56

Meddle

П_о_в_а_р ))) Теперь к адекватным и вменяемым добавились "здоровые".))) Правильнопонимающие футбол и прошедшие первую союзную лигу давно не заходили.)) 13:52 ==== Здесь мы. Тока со здоровьем не очень...

13:55

вперёд Спартак!

Меркатор________________ вперёд Спартак!: Если цска и Арсенал завтра проиграют, то их суммарные очки будут меньше очков одного Спартака! Ждёмс ----- А Арсенал чем помешал? Такой роскошный выезд!______________________________ Выезд в Тулу близкий и хороший, тем более в Туле играем в последнем туре и, возможно, будем праздновать чемпионство! Арсенал (шансы в Ростове на очки минимальны) ничем не помешал, но сумма очков (вместо Арсенала можно было назвать Урал, но у него в Самаре шансов больше) это просто констатация фактов...

13:54

Странник-777

Хотят сибирские города к ПФЛ подключить - пусть строят крытые стадионы с естественным полем.

13:53

П_о_в_а_р

))) Теперь к адекватным и вменяемым добавились "здоровые".))) Правильнопонимающие футбол и прошедшие первую союзную лигу давно не заходили.))

13:52

angel andi

ну сыграл спартак нормально ну взял 3 балла , что гадить в эфире то , ваши команды сыграют хорошо спойте им. выиграет локо хорошо- не выиграет не судьба. но вести себя надо по человечески

13:52

RW.irk

Гаттузо зол! Сгоняли дог, а визгу будто в честной борьбе победили топ клуб! Смешно. ------------- Согласен, неча визжать! Надо брать пример с Зени в трёх последних турах, сгоняли по-тихому и помалкивают))

13:52

П_о_в_а_р

angel andi вроде мужики здоровые а пишут.... хоть кто ни будь может общаться на русском? ---------------------------- Я здесь.

13:51

Meddle

angel andi вроде мужики здоровые а пишут.... хоть кто ни будь может общаться на русском? 13:49 ----- Здоровые здесь редко пишут. А что не так?

13:51

angel andi

вроде мужики здоровые а пишут.... хоть кто ни будь может общаться на русском?

13:49

Meddle

Мафия бессмертна! Коррупция непобедима! Спартак чемпион!

13:47

Kirillyurrich

Chipolollo не плачь опущенка... наф-наф луковый, ваше место в хлеву, туды и отправляйся

13:47

ziggy1976

к вопросу о том, чья щас команда...прекрасно помню, что при валероне и при дмитрии такие матчи почти никогда мы не выигрывали...

13:47

Chipolollo

Крижепычь иди свое порваное в трехместах очко помой

13:46

Chipolollo

Гаттузо зол!Ретуз оренбург вам игру сдал и амкар сдал ,это было видно невооруженным глазом, а тут честная борьба была. И ВОБЩЕ НЕ ТВОИМИ ПЕТУШИНЫМИ МОЗГАМИ ТАКИЕ ДУМЫ ДУМАТЬ

13:45

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