"Спартак" одержал минимальную победу в морозном Томске

В матче 13-го тура чемпионата России "Спартак" в гостях обыграл "Томь" со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник красно-белых Фернанду. Для бразильца этот мяч стал дебютным в составе команды Массимо Карреры.
Отметим, что из-за погодных условий в Томске встреча была под вопросом. В итоге игра состоялась при температуре -13 градусов.
Благодаря победе "Спартак" набрал 31 очко и сохранил лидерство в чемпионате России. "Томь" с восемью баллами занимает 15-ю строчку в турнирной таблице. В следующем матче красно-белые примут "Амкар", а томичи – "Терек".
Чемпионат России
Премьер-лига
13-й тур
"Томь" (Томск) – "Спартак" (Москва) – 0:1 (0:1)
Гол: Фернанду, 42.
"Томь": Коченков, К. Комбаров, Дьяков, Жиров, Враньеш (Пугин, 61), Тишкин, Дроппа (А. И. Попов, 70), Бикфалви, Ковальчук, Баляйкин, Погребняк.
"Спартак": Ребров, Ещенко, Кутепов, Таски, Д. Комбаров, Мельгарехо (Зуев, 69), Фернанду, Глушаков, Зобнин, И. Попов (Ромулу, 84), Зе Луиш (Тимофеев, 90+2).
Предупреждения: Баляйкин, 50. Дроппа, 63. И.Попов, 83.
Судьи: ЕГОРОВ (Саранск). Миневич (Смоленск), Колосков (Уфа).
5 ноября. Томск. Стадион "Труд".
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcsm_official– РФПЛ⚽🏆 (@rfpl) November 5, 2016
#РФПЛ #НашФутбол #ТомьСпартак - 0:1 Фернандо 42' pic.twitter.com/SnNb9btQqv
Exsorsist
Баск===== Верить в справедливость - дело благое. А тебя видно корежит, от этой веры, как нечисть от святой воды.
14:36
Баск
Неужели есть такие кто верит, что еврокубковый позор России может стать чемпионом ?
14:27
Меркатор
вперёд Спартак!: Дурачок, свой первый матч Спартак на стадионе я смотрел 16 мая 1976.
14:23
вперёд Спартак!
Меркатор_______________ вперёд Спартак!: Давай пока не будем вслух про чемпионство. Имхо, правильней мечтать про себя.____________________Что говорить вслух, а о чём мечтать про себя, я как нибудь разберусь без внешних советчиков коне-бомжовского происхождения...))))))))))))))))))
14:17
Меркатор
angel andi: "а пока сорри - для внутреннего пользования" ----- Так сейчас и ЦСКА - для внутреннего пользования. Мы, кстати, недавно попользовались, получили удовольствие.
14:15
Меркатор
aterik: Вся ваша "народность" основания на 20 годах с 1990-2000 года, когда простым людям просто не за кого было переживать - все команды развалены были. ------- Во-первых "с 1990-2000 года" это 10 лет, а не 20. Во-вторых, Спартак к этим годам подошел в статусе одной из наиболее титульных команд Союза, а Зенит взял по разу чемпионат и кубок, а когда на высший уровень вышли Асмаралы и Текстильщики взял да и слинял в первый лигер. Или забыл 3:8 от Асмарала. Так что все ваше благополучие держится на господдержке. И в финансовом и в административном плане. Закрой доступ к Газпромовским деньгам (а это госконцерн, в отличие от того же Лукойла) и вы очень быстро будете бороться за выживание с Томью и Оренбургом. И Оренбург будет при этом у вас очки отбирать, потому что установок на проигрыш сверху, увы, не будет. Вот это и есть ваше истинное место. А то присосались к госбюджету и ходите петухами. И все вам мало, своих же питерских работяг обобрали, соцстраховскими деньгами не побрезговали. В Европе за финансовые махинации команды ссылают в низшие дивизионы, всем известны примеры Ювентуса, Рейнджерс и других. А Зенит может себе позволить, он неприкасаемый. Только гордиться такой неприкасаемостью, наверное, не стоит. Имхо.
14:13
П_о_в_а_р
Tacuk Это каким надо маразмом обладать, чтобы писать, что Спартак покупает игры. ------------------------- +1000000000600000000
14:13
Meddle
Tacuk, как хорошо,что ты не промолчал. Все правильно, это же Спартак, не какие-то там бомжекони. С теми убогими все понятно и без маразма. А если еще и маразм подключить, не отвертеться им убогим. Я уж не говорю про (о Боже!) терики всякие, да анжи... Все мерзавцы норовят скупить, и скупают ведь!
14:12
Tacuk
Это каким надо маразмом обладать, чтобы писать, что Спартак покупает игры. Если было бы так, то Спартак был бы чемпионом и в прошлом году и в позапрошлом. Или есть смысл покупать только одну игру? Что за бред? Болелы неадекваты - успокойтесь и поддерживайте свою команду, а не лайте на другие.
14:04
angel andi
а вообще , за ради бога, пусть спартак станет чемпионом. выйдет в лигу чемпионов хотя бы из группы вот тогда да . я лично первый скажу- команда сила, а пока сорри - для внутреннего пользования
14:04
Бен Ричардс
С великой радостью и любовью миллионы болельщиков встречают на вершине турнирной таблицы красно-белых. В бессильной злобе бомжи и кони подсылают на сайты своих наймитов-комментаторов, чтобы мутить народ.
14:01
Меркатор
вперёд Спартак!: Давай пока не будем вслух про чемпионство. Имхо, правильней мечтать про себя.
14:00
П_о_в_а_р
"Интеллектуальные" ешшо есть, но те на ночных НХЛовских ветках в основном. Даже за Дандолк не приходят притопить.
13:59
kb1922
как всем "нравится" когда Спартак выигрывает) скоро болелы мешков и коней сдохнут от своей желчи)
13:59
angel andi
jpanin везти не будет , а мотивация может и не кончится.
13:59
jpanin
Вечно везти не будет , и сверхмотивация этого макаронника скоро кончится , спартак станет самим собой , и все будет как раньше , по старому ...
13:56
Meddle
П_о_в_а_р ))) Теперь к адекватным и вменяемым добавились "здоровые".))) Правильнопонимающие футбол и прошедшие первую союзную лигу давно не заходили.)) 13:52 ==== Здесь мы. Тока со здоровьем не очень...
13:55
вперёд Спартак!
Меркатор________________ вперёд Спартак!: Если цска и Арсенал завтра проиграют, то их суммарные очки будут меньше очков одного Спартака! Ждёмс ----- А Арсенал чем помешал? Такой роскошный выезд!______________________________ Выезд в Тулу близкий и хороший, тем более в Туле играем в последнем туре и, возможно, будем праздновать чемпионство! Арсенал (шансы в Ростове на очки минимальны) ничем не помешал, но сумма очков (вместо Арсенала можно было назвать Урал, но у него в Самаре шансов больше) это просто констатация фактов...
13:54
Странник-777
Хотят сибирские города к ПФЛ подключить - пусть строят крытые стадионы с естественным полем.
13:53
П_о_в_а_р
))) Теперь к адекватным и вменяемым добавились "здоровые".))) Правильнопонимающие футбол и прошедшие первую союзную лигу давно не заходили.))
13:52
angel andi
ну сыграл спартак нормально ну взял 3 балла , что гадить в эфире то , ваши команды сыграют хорошо спойте им. выиграет локо хорошо- не выиграет не судьба. но вести себя надо по человечески
13:52
RW.irk
Гаттузо зол! Сгоняли дог, а визгу будто в честной борьбе победили топ клуб! Смешно. ------------- Согласен, неча визжать! Надо брать пример с Зени в трёх последних турах, сгоняли по-тихому и помалкивают))
13:52
П_о_в_а_р
angel andi вроде мужики здоровые а пишут.... хоть кто ни будь может общаться на русском? ---------------------------- Я здесь.
13:51
Meddle
angel andi вроде мужики здоровые а пишут.... хоть кто ни будь может общаться на русском? 13:49 ----- Здоровые здесь редко пишут. А что не так?
13:51
angel andi
вроде мужики здоровые а пишут.... хоть кто ни будь может общаться на русском?
13:49
Meddle
Мафия бессмертна! Коррупция непобедима! Спартак чемпион!
13:47
Kirillyurrich
Chipolollo не плачь опущенка... наф-наф луковый, ваше место в хлеву, туды и отправляйся
13:47
ziggy1976
к вопросу о том, чья щас команда...прекрасно помню, что при валероне и при дмитрии такие матчи почти никогда мы не выигрывали...
13:47
Chipolollo
Крижепычь иди свое порваное в трехместах очко помой
13:46
Chipolollo
Гаттузо зол!Ретуз оренбург вам игру сдал и амкар сдал ,это было видно невооруженным глазом, а тут честная борьба была. И ВОБЩЕ НЕ ТВОИМИ ПЕТУШИНЫМИ МОЗГАМИ ТАКИЕ ДУМЫ ДУМАТЬ
13:45