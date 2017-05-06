"Спартак" обыграл "Томь" благодаря голу с пенальти

Сегодня. Москва. "Спартак" - "Томь" - 1:0. 15-я минута. Только что Квинси ПРОМЕС поразил ворота Алексея СОЛОСИНА в "точки". Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

В матче 27-го тура чемпионата России "Спартак" на своем поле одолел "Томь" – 1:0. Единственный гол на счету Квинси Промеса, реализовавшего пенальти. Красно-белые лидируют в турнирной таблице, за три тура до финиша опережая идущий вторым ЦСКА на десять очков.

Отметим, что если завтра "Зенит" потеряет очки в игре с "Тереком", то "Спартак" досрочно гарантирует себе чемпионский титул. После сегодняшней победы подопечные Массимо Карреры - в одной ничьей от золота и обеспечили себе путевку в Лигу чемпионов.

Чемпионат России

Премьер-лига

27-й тур

"Спартак" (Москва) – "Томь" (Томск) – 1:0 (1:0)

Гол: Промес, 15 - с пенальти.

"Спартак": Ребров, Ещенко, Джикия, Таски, Комбаров, Промес, Фернанду, Глушаков, И.Попов (Ананидзе, 58), Зобнин, Зе Луиш (Луиз Адриану, 62).

"Томь": Солосин, Пульич, Митерев, Карымов (Осипов, 46), Сасин (Салахутдинов, 84), Чуперка, Гвинейский (Большунов, 70), Голышев, А.И.Попов, Соболев, Пугин.

Предупреждения: Соболев, 29. Гвинейский, 30. Митерев, 33.

Судьи: СУХОЙ (Люберцы). Кудрявцев (Санкт-Петербург), Стипиди (Краснодар).

6 мая. Москва. Стадион "Открытие Арена". 42070 зрителей.

Трансляция матча "Спартак" - "Томь" //

Арбитр ошибочно назначил пенальти в пользу "Спартака"