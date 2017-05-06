"Спартак" обыграл "Томь" благодаря голу с пенальти

В матче 27-го тура чемпионата России "Спартак" на своем поле одолел "Томь" – 1:0. Единственный гол на счету Квинси Промеса, реализовавшего пенальти. Красно-белые лидируют в турнирной таблице, за три тура до финиша опережая идущий вторым ЦСКА на десять очков.
Отметим, что если завтра "Зенит" потеряет очки в игре с "Тереком", то "Спартак" досрочно гарантирует себе чемпионский титул. После сегодняшней победы подопечные Массимо Карреры - в одной ничьей от золота и обеспечили себе путевку в Лигу чемпионов.
Чемпионат России
Премьер-лига
27-й тур
"Спартак" (Москва) – "Томь" (Томск) – 1:0 (1:0)
Гол: Промес, 15 - с пенальти.
"Спартак": Ребров, Ещенко, Джикия, Таски, Комбаров, Промес, Фернанду, Глушаков, И.Попов (Ананидзе, 58), Зобнин, Зе Луиш (Луиз Адриану, 62).
"Томь": Солосин, Пульич, Митерев, Карымов (Осипов, 46), Сасин (Салахутдинов, 84), Чуперка, Гвинейский (Большунов, 70), Голышев, А.И.Попов, Соболев, Пугин.
Предупреждения: Соболев, 29. Гвинейский, 30. Митерев, 33.
Судьи: СУХОЙ (Люберцы). Кудрявцев (Санкт-Петербург), Стипиди (Краснодар).
6 мая. Москва. Стадион "Открытие Арена". 42070 зрителей.
Трансляция матча "Спартак" - "Томь" //
Арбитр ошибочно назначил пенальти в пользу "Спартака"
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcsm_official #НашФутбол #РФПЛ. 27-й тур. #СпартакТомь 1:0 15' Куинси Промес @QPromes (Пенальти) pic.twitter.com/2qK2Ckh3Id– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 6 мая 2017 г.
Привет от дилетанта!
Стыдно от таких побед, имхо.
21:46
Versus67
Футбола говорят нет в России...тренеры пенки привыкли снимать+ судьи желающие урвать..ГНАТЬ.
21:46
баламошка
По голевым моментам 5-1 в пользу Спартака. Во втором тайме Томь практически не вылезала со своей половины поля. Хотя игра была, конечно, паршивенькая, относительно того, что Томь - атсайдер, гостевая команда и пионеротряд. Бывает. Нажрались наверное, после того как коней второй раз за сезон обыграли.
21:43
Versus67
Какой чемпионат-такая и сборная страны+ тренер"вратарь Спартака"- наберёт на КК сборную СК(северного Кавказа)..а брать надо было из Томи, Краснодара,Москвы(цска)..год назад и поголовно молодёжь, чтоб притёрлись...и были не хуже Бельгии.
21:43
irgen
Не знаю, не знаю... Раз 15 пересмотрел - не увидел, где там "пенальти"... Да бог с ним. В Европе такая "игра", как у Спартака, НЕ КАТИТ.
21:41
jpanin
Как ЦСКА проиграл этому мясу просто ума не приложу ... спартачи - это же просто дворовая команда ...
21:39
Adios Amigos R...
Отличная, прекрасная победа. Да, валидол, да, нервии...Но если у нас, уважаемые болельщики, эти самые нервии трещали по швам и лопались аки струны под непомерным напряжением, то чего-же ждать от футболистов? Они-то на поле были, а не на диванах, как мы...15 лет, братцы, 15 лет...Даром это не проходит...
21:38
Slim Taller
Собственно,вся эта истерика по поводу того,что Спартак мало пробивает пенальти и затевалась для того,что-бы влиять на судей.Очередные судейские два очка в копилку.А потом не нужно удивляться тому,что какие-то киприоты дерут это всевдонародный клуб.
21:36
Seraffim
камри В ЛЧ будут команды покрепче АИКа и Томи 21:31 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- И это отлично, ведь Спартак играет свои лучшие матчи, именно с сильными соперниками.
21:35
Айл би бэк
Томь достойнее сопротивлялась, чем цыска! По-хорошему, поменять бы их местами в таблице:задорных томичей-в еврокубки, цкг-в ФНЛ
21:34
van der sar
В Лиге чемпионов и будем покрепче играть.
21:33
foreverCSKAforever
А где материал про то, как Денис Черышев передал привет в твиттере через фэйсбук болелам Вильярреала после игры с Барселоной?
21:33
Versus67
Aleks1962....Ленорыч походу за лукойловские строился))))
21:32
SSergey
С победой,Спартак!!! Почему то был уверен, что игра будет трудной, был даже готов, что можем потерять очки, но по ходу матча, даже если бы не было заслуженного пенальти, красно - белые все равно бы забили. Да, пожалуй даже в проигранных матчах, Спартак выглядел убедительнее, но это все предсказуемо, главное мы были сильнее прямых конкурентов ЦСКА и Зенита и большой отрыв позволяет нам добиваться результата малой кровью.
21:32
камри
В ЛЧ будут команды покрепче АИКа и Томи
21:31
Versus67
Записывайтесь в группу.)))))
21:31
Aleks1962
pafalex С левейшего пенальти!!! Итого в сухом остатке имеем 13 приобретённое очко мяса , полученное в результате судейских ошибок в их пользу!!! Вдумайтесь!!!"Чемпион " имеющий в своём активе ТРИНАДЦАТЬ очков полученных на халяву!!! И посмотрите теперь реальное количество какое должно быть у этой команды и соответственно Ее место!!! 20:59 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Там ,у некоторых по три человека удаляют,а уж из офсайдов и после нарушений вообще не считано.Это про бомжиков.Кони в зто сезоне более-менее прилично с судьями работают,Ленорыч на стадик потратился.
21:30
Versus67
Абсолютно не опасный чемпион от России в лиге чемпионов...даже поотцеловать может.
21:28
Николай ВасильевичЪ
с другой стороны,кто мешал Зениту и Цска обыгрывать Спартак? То-то и оно))
21:28
old grumbler
Spartak-Online1 - смелость только теперь появилась? А до этого страшно было? А как же Спартаковский дух только теперь появился за три тура до конца чемпионата?
21:28
super_bear
Левый пеналь. Да сколько можно уже!!!
21:27
Николай ВасильевичЪ
левая победа)))
21:27
old grumbler
Ха ха ха оказывается и "великий" Спартак не может с игры забить... ножки затряслись...
21:25
van der sar
Тут некоторые злобные завистники нас "осенью" пугают.А помнится они же, прошлой осенью нас "весной" пугали,мол, весной всё встанет на свои места. Ан нет, мы чемпионы. Так что наступит осень, там и поглядим. Так что завидуйте молча, неудачники.
21:24
Aleks1962
Вы там в СЗКСЕ совсем охренели ,совершенно безобидные коменты чистите? Еще раз-Томь держалась на газпремовсой бабловой подкачке и энергетике звериной ненависти,буквально Спартакофобии Петракова.
21:24
ziggy1976
конечно, СМ - самый популярный клупп страны...рядовая, обыкновенная "маленькая тухлая победа" 1:0 над лузером РФПЛ на текущий момент собрала 94 (девяносто четыре) коммента...)))
21:24
Spartak-Online1
Теперь можно смело заявить-злопыхатели в этом сезоне у нас отца сали! Писать можете что хотите,но факт остается фактом!)))
21:23
объективный Артём =)
Пеналь был на усмотрение судьи,один бы дал-другой нет.С учетом,что это только 2 (не 8 как у некоторых....) пеналь,то криминала не вижу. Играли нормально кстати,моментов уйма.Просто соперник конеш не авторитетный,от того и послевкусие такое не совсем положительное. А в целом все норм,справедливая плохонькая,НО победа!!))Спартак вперед!!! пс: аншлаг господа,на Томи аншлаг!!!и с Тереком я слыхал то же самое будет.это действительно не 7к на чемпионской игре ЦСКА(вот это позор так позор) и 70% средняя заполняемость 20тысячника в 5 миллионом городе с единственной элитной командой)
21:21
Крюков Сергей
Spartak-Online1///Все таки психологический груз (много лет без трофеев)сказался . Другого объяснения по этой игре против школьников у меня нет./// ========= Соглашусь, вспомнился матч 87-го с Гурией, чем-то оченнна похоже. Но и Бен Ричардс разумно написАл.
21:21
вояка
Перед игрой казалось что томь сейчас закатают в асфальт, а тут ..... можно сказать повезло. Судья сегодня что-то не фонтан свистел. Сначала сильно долго раздумывал насчёт пеналя (слишком долго), потом не шибко уверенно раздавал горчичники; томь поначалу играла грубовато; ничего не скажешь. Потом пару стопудово жёлтых не показал спартаковцам. А если бы к концовке был ничейный счёт? ...... могли ведь и лавры Еськова прилететь. Хотя по большому счёту после дерби с чемпионством и так всё было ясно, задел очков лучше некуда.
21:21