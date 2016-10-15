"Спартак" обыграл оставшийся вдевятером "Ростов"

"Спартак" на своем поле нанес поражение "Ростову" в матче 10-го тура чемпионата России – 1:0. Единственный мяч в игре забил капитан красно-белых Денис Глушаков. Получив пас от Зе Луиша по центру штрафной соперника, Глушаков пробил в угол ворот Сослана Джанаева. "Ростов" доигрывал матч вдевятером после удалений Федора Кудряшова и Сесара Наваса.
"Спартак" прервал серию из двух поражений подряд и вернул себе лидерство в премьер-лиге, набрав 21 очко. В активе "Ростова" осталось 16 баллов и пятое место в турнирной таблице. В следующем туре "Спартак" на выезде сыграет с "Уралом", а "Ростов" – с "Уфой".
Чемпионат России
Премьер-лига
10-йтур
"Спартак" (Москва) – "Ростов" (Ростов-на-Дону) – 1:0 (0:0)
Гол: Глушаков, 53.
"Спартак": Ребров, Маурисиу, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Зобнин (Ещенко, 80), Фернанду, Глушаков, Ананидзе, Попов (Мельгарехо, 68), Зе Луиш.
"Ростов": Джанаев, Калачев (Киреев, 40), Мевля, Гранат, Сесар Навас, Кудряшов, Гацкан (Препелицэ, 73), Нобоа, Ерохин, Полоз, Азмун (Байрамян, 46).
Предупреждения: Фернанду, 31. Сесар Навас, 31. Комбаров, 66. Гранат, 87. Ерохин, 90.
Удаления: Кудряшов, 45+2 (грубая игра). Сесар Навас, 75 (грубая игра).
Судьи: БЕЗБОРОДОВ (Санкт-Петербург). Гаврилин (Владимир), Данченко (Уфа).
15 октября. Москва. Стадион "Открытие Арена".
Трансляция матча "Спартак" - "Ростов" //
Удаление Кудряшова в матче "Спартак" - "Ростов": Безбородов слишком суров //
Безбородов правильно не назначил пенальти в пользу "Спартака" //
Безбородов правильно удалил Сесара Наваса
gayduk
Судья - тварь и сломал игру . Из этого надо исходить!
22:29
Mangust071
Valdemarson____________извини за невнимательность, но ты конечно, красавчик, заметил)))+1 а естьчто-нибудь по существу?????
22:28
Valdemarson
Басист Маленькая тухлая победка - мечта Федуна. Не только тухлая, но и позорная, я бы сказал. 22:04 ____________ Плюсую, по-другому не умеют-с...
22:27
Ололоев
Так будет статья "Как убивали Ростов" или нет? Переименовать газетенку в СПОРТак-эксПРЕСС и расходимся.
22:25
SIZ170
mallwen...... фото на главной : стоп-кадр в *нужном ракурсе*..... в динамике Кудряш играл в мяч и Зобнин налетел на ногу.... игра опасная - максимум ЖК (на усмотрение арбитра)
22:25
Valdemarson
Mangust071 Platinum1991________________посмотрите на фото)))?????как кудряшов мог быть первым на мече?????)) _________________ Да уж, первым на мЕче мог быть только гладиатор, а Кудряшов так-то в мЯч играть обучен...
22:25
top5
какая же это гордость натянуть курбана в главном матче его жизни.спасибо Массимо!!!
22:24
Dolphin75
RW.irk __________ А при чём тут Атлетико? Удачи Ростову, тут без вопросов. Даже не смотря на шлюх-шоколадок, за россиян! Всегда так было.
22:23
Mangust071
К адекватным болельщикам Ростова______________в том году в Ростове голы забили разве не без ошибок бокового судьи)???????????????????????все возвращается
22:22
alexway.67
Отлично прокомментировал итог матча Василий Уткин: по статистике на 10 девчонок только 9 ребят
22:22
Valdemarson
= Даль = Спартак-Ростов 1:0...Ростов-ЦСКА 2:0...Спартак-ЦСКА 3:0? 21:54 _________________ Спартак-Уфа 0:1...ЦСКА-Уфа 1:0...Спартак-ЦСКА 0:2!!!
22:21
Dolphin75
Безбородов в очередной раз произвёл негативное впечатление. Команды могли бы и без ажиотажных решений рефери разобраться.
22:20
mallwen
SIZ170 - в трансляции повторы гола были и не один. Чистый гол. Всем нытикам по поводу судейства. Не бывает полторы красных карточки. Или 1 или 2 бывает. Ошибки судьи там не было. Было принято сложное *пограничное* решение. Если судить, как некоторые тут пишут или как Данильянц сказал только тогда надо, когда сломать хотел и сломал игрока - то это уже не футбол, а что-то другое. Фото на главной странице чётко показывает, как там сыграл в итоге Кудряшов. Он так частенько играет... Счёт 0:0 был и это не был пенальти - перерыв сразу после удаления и возможность что-то изменить и сыграть хотя бы на ничью. Пропустили сами. В спорном неочевидном другом моменте с падением Комбарова в штрафной судья встал на сторону Ростова. По игре справедлива была бы и ничья и победа Спартака. К судье могут быть претензии только у необъективных болельщиков.
22:19
Mangust071
Esperanza60_______________+1
22:18
RW.irk
Dolphin75 Шоколадка, слово Монако ты произносишь лишь потому, что с ним играет ЦСКА. Чуешь разницу? 22:14 ----------- А шо круче Монако или Атлетико?)))
22:18
RW.irk
Когда Чакыр удалил Нани, ой, как всем непонятно было тогда за что, ведь он жа его (соперника) не видел!...Ну так то было 3 года назад. За это время можно было бы уже привыкнуть к тенденциям ФИФА в этом вопросе)))
22:16
Esperanza60
Mangust071 - у. Вообще-то я живу в одной из стран СНГ и не болею ни за одну из команд выступающих в российском футбольном первестве. Просто я хочу, чтобы все было по-честному, вот и все. На ЧМ-1962 в Чили, в решающем матче группового турнира с Уругваем правый край сборной СССР Игорь Численко забил гол. Судья его засчитал, но мяч прошмыгнул сбоку от стойки через дыру в сетке ворот. Капитан сборной СССР спартаковец Игорь Нетто подошел к судье и отвел его к воротам. Потом он показал дырку в сетке через которую прошмыгнул мяч. Взятие ворот было отменено, хотя в таком важном матче он был очень нужен нашей сборной. Сборная СССР выиграла тот матч (2:1), но выиграла честно, без халтуры. Почему я это вспомнил, да потому что победы должны быть честными и было бы хорошо, чтобы нынешние болельщики "Спартака" почаще вспоминали этот случай, если они конечно не желают побед любой ценой.
22:16
Mermeland
Как там "цунами" на подходе уже?
22:15
Meddle
морпех ...как можно переживать за игру?Это же не война,не экзамен,за это денег не дадут (кроме ставок) 22:11 ------ Азарт, уважаемый. Азарт. Вам наверно это знакомо?
22:15
Мирон37
Ди...лы!!!вы матч смотрели вообще???в чем судья не прав????идиотская цепочка как пошло с того тура так и идет перекличка имбицилов!
22:15
Вася-СвинопаС
**гость** Спартачи молчат ! Зато воняют бомжи ! Или забыли о своей пирровой победе.___________А чего тут особо распинаться? Ростову - респект. Бились до последнего. Наши скисли под конец. Коленки затряслись. Предвзятости никакой у судьи не было. Карточки по делу. Кудряшов весь первый тайм выпрашивал. Что не реализовали больше, ну - это вечная беда...А в целом, все закономерно. Вчерашние вымученные очки хромого конского стойла (как всегда) ничего кроме тоски за российский футбол не вызывают..И место в рейтинге россии абсолютно законное. Когда такие тухлые "чемпиены" как ЦДКА обделываются в Европе ежегодно, это и есть истинное лицо Согаза..
22:15
Dolphin75
Шоколадка, слово Монако ты произносишь лишь потому, что с ним играет ЦСКА. Чуешь разницу?
22:14
Мирон37
Понятно что тут ростовские пишут про судью.... накипело...но вот на месте конюшни и бомжей я бы сюда не лез!!!ибо вспомнить все!!!
22:13
футбол2018
Федун браво!!!Вот она маленькая тухлая и позорная.......
22:12
морпех
Болела_23:Ну как же не болела?Я,вот не "болела"Спартака и Ростова ...я вообще не болельщик клубов,ибо сегодня одна команда,через год другая абсолютно!Только болельщик сборных!И как можно считать объективным судейство?Почему не отдали мяч,за что дали жёлтую Ерохину?,почему даже тренер спартака не увидел не возврат мяча Ростову...Мне глубоко фиолетово,кто выиграет чемп,хоть Ростов,хоть Зенит,хоть Спартак(хотя сейчас,если честно ,спартак бы не хотелось)...я даже напишу больше,как можно переживать за игру?Это же не война,не экзамен,за это денег не дадут (кроме ставок)
22:11
МачоМэн
у нас хоть один лидер может показать достойную игру чемпиона? а то трындец какой то - всех лидеров первые четыре команды тащат судьи.
22:10
King’s Bounty 1
Dolphin75 Над Ростовом поиздевались. Может быть это даже полезно. Обидно, что это сделал шашлык. _____________ Монако над клячами и без судьи поиздевается, чуешь разницу ??
22:10
Bio-Graf
Будет стремненько -если Спартак выиграет рос. чемп вот таким вот макаром, как у вас в России говорят
22:09
футбол2018
Срамфак нашел замену Промесу!!!Это Безбородов!!!Браво!!Переплюнули конюшню!!!!!!!!
22:09
Schiko
В чем принципиальная разница в удалениях Кудряшева в матчах с Аяксом и Спартаком??? Только в том что там все уже было в пользу Ростова а здесь все было впереди по результату. А если смотреть технически то тут и там прыжок с попыткой выбить мяч и не видя ничего врезаться в игрока шипами. Так что момент на 1.5 в пользу удаления (хотя я бы дал желтую и честно предупредил бы еще любое резкое действие и удаление)
22:09