"Спартак" обыграл оставшийся вдевятером "Ростов"

"Спартак" на своем поле нанес поражение "Ростову" в матче 10-го тура чемпионата России – 1:0. Единственный мяч в игре забил капитан красно-белых Денис Глушаков. Получив пас от Зе Луиша по центру штрафной соперника, Глушаков пробил в угол ворот Сослана Джанаева. "Ростов" доигрывал матч вдевятером после удалений Федора Кудряшова и Сесара Наваса.

"Спартак" прервал серию из двух поражений подряд и вернул себе лидерство в премьер-лиге, набрав 21 очко. В активе "Ростова" осталось 16 баллов и пятое место в турнирной таблице. В следующем туре "Спартак" на выезде сыграет с "Уралом", а "Ростов" – с "Уфой".

Чемпионат России

Премьер-лига

10-йтур

"Спартак" (Москва) – "Ростов" (Ростов-на-Дону) – 1:0 (0:0)

Гол: Глушаков, 53.

"Спартак": Ребров, Маурисиу, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Зобнин (Ещенко, 80), Фернанду, Глушаков, Ананидзе, Попов (Мельгарехо, 68), Зе Луиш.

"Ростов": Джанаев, Калачев (Киреев, 40), Мевля, Гранат, Сесар Навас, Кудряшов, Гацкан (Препелицэ, 73), Нобоа, Ерохин, Полоз, Азмун (Байрамян, 46).

Предупреждения: Фернанду, 31. Сесар Навас, 31. Комбаров, 66. Гранат, 87. Ерохин, 90.

Удаления: Кудряшов, 45+2 (грубая игра). Сесар Навас, 75 (грубая игра).

Судьи: БЕЗБОРОДОВ (Санкт-Петербург). Гаврилин (Владимир), Данченко (Уфа).

15 октября. Москва. Стадион "Открытие Арена".

Трансляция матча "Спартак" - "Ростов" //

Удаление Кудряшова в матче "Спартак" - "Ростов": Безбородов слишком суров //

Безбородов правильно не назначил пенальти в пользу "Спартака" //

Безбородов правильно удалил Сесара Наваса