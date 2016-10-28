"Спартак" обыграл ЦСКА в матче молодежных команд

В матче 12-го тура молодежного первенства "Спартак" одержал победу над ЦСКА – 2:1. Дубль в составе победителей оформил защитник Артем Мамин, ответный мяч на счету полузащитника Константина Кучаева.

Напомним, что матч основных команд в премьер-лиге состоится завтра на "Открытие Арене" и начнется в 18.00 по московскому времени.

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12-й тур

"Спартак" (Москва) – "ЦСКА" – 2:1 (2:1)

Голы: Мамин, 18 (1:0). Мамин, 29 (2:0). Кучаев, 30 (2:1).

Судья: Чернов (Москва).

28 октября. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".