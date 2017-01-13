13:29 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Спартак" объявил об уходе Ромулу

РОМУЛУ покидает "Спартак". Фото Татьяна ДОРОГУТИНА
РОМУЛУ покидает "Спартак". Фото Татьяна ДОРОГУТИНА
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Сегодня "Спартак" и 26-летний полузащитник Ромулу расторгли трудовой договор по соглашению сторон.

В составе москвичей футболист дебютировал 18 августа 2012 года в игре с "Рубином", в которой забил первый мяч за "Спартак". Всего в основном составе красно-белых бразильский хавбек провел 69 матчей и отличился четыре раза.

"Спартак" поблагодарил Ромулу за время, проведенное со спартаковцами, и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Roma_Totti

А ведь при Эмери был лучшим игроком, если бы не порвал кресты может играл бы топ чемпионате, но все ровно этот не тот Ромулу который начинал при Эмери.

13:47

Очень плохой мальчик

Не Алекс конечно,но все равно спасибо.

13:40

баламошка

Ну и ладушки, а то всё равно только лечился. Здоровья ему!

13:40

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