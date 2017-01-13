"Спартак" объявил об уходе Ромулу

Сегодня "Спартак" и 26-летний полузащитник Ромулу расторгли трудовой договор по соглашению сторон.

В составе москвичей футболист дебютировал 18 августа 2012 года в игре с "Рубином", в которой забил первый мяч за "Спартак". Всего в основном составе красно-белых бразильский хавбек провел 69 матчей и отличился четыре раза.

"Спартак" поблагодарил Ромулу за время, проведенное со спартаковцами, и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.