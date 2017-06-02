"Спартак" объявил об уходе Демина, Гришанова и Лю Хуншэна

В "Спартаке" произошли изменения в административном и медицинском штабах, информирует официальный сайт клуба. Начальник команды Евгений Демин, назначенный на эту должность в январе 2015 года, покинул свой пост.

С красно-белыми также расстались врачи Андрей Викентьевич Гришанов и Лю Хуншэн. Гришанов работал в медицинском штабе красно-белых с 2015 года, а Лю Хуншэн – с 2004-го.

– "Спартак" выражает благодарность Евгению Валерьевичу, Андрею Викентьевичу и Лю за плодотворную работу и вклад в чемпионство красно-белых, – говорится в сообщении.