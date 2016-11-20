"Спартак" обошел "Зенит" по победам в первой половине чемпионата

"Спартак", обыграв в домашнем матче 14-го премьер-лиги "Амкар" (1:0), гарантировал себе первое место по итогам первого круга. Красно-белые стали лучшей командой первой половины чемпионата в шестой раз, обойдя по этому показателю "Зенит". Ранее спартаковцы проходили первую часть турнира лучше других в 1992, 1993, 1998, 1999 и 2000 годах и каждый раз после этого завоевывали золотые медали. (Кирилл БУРДАКОВ)

Команда Победы в первом круге Годы Спартак 6 1992, 1993, 1998-2000, 2016/17 Зенит 5 2007, 2010, 2011/12*, 2013/14, 2014/15 ЦСКА 4 2003, 2006, 2012/13, 2015/16 Алания 2 1995, 1996 Локомотив 2 2002, 2005 Рубин 2 2008, 2009 Динамо 1 1997 Кр.Советов 1 2001 Торпедо 1 2004

* После 22 туров.