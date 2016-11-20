"Спартак" обошел "Зенит" по победам в первой половине чемпионата

"Спартак", обыграв в домашнем матче 14-го премьер-лиги "Амкар" (1:0), гарантировал себе первое место по итогам первого круга. Красно-белые стали лучшей командой первой половины чемпионата в шестой раз, обойдя по этому показателю "Зенит". Ранее спартаковцы проходили первую часть турнира лучше других в 1992, 1993, 1998, 1999 и 2000 годах и каждый раз после этого завоевывали золотые медали. (Кирилл БУРДАКОВ)
|
Команда
|
Победы в первом круге
|
Годы
|
Спартак
|
6
|
1992, 1993, 1998-2000, 2016/17
|
Зенит
|
5
|
2007, 2010, 2011/12*, 2013/14, 2014/15
|
4
|
2003, 2006, 2012/13, 2015/16
|
2
|
1995, 1996
|
2
|
2002, 2005
|
2
|
2008, 2009
|
1
|
1997
|
1
|
2001
|
1
|
2004
* После 22 туров.
Roma_Totti
MAYERICK- могут вполне стать чемпионами, главное чтобы администрация не вмешалась чтобы поддержать Питер.
20:54
MAYERICK
Ну, очень страшно....особенно от туфтовой игры пащтета и новой выручалки "а-ля Бояринцев" в лице тупенького Глушака.....чемпионат еще не закончился........
20:32
Владо
У спартака в 90-е что было?
20:27
voroshan
* - 1994 год, конечно, а не года сорри, буква запала
20:25
voroshan
А 1994 года куда делся? А? Кирилл?
20:24
merniloskut
У врагов только админресурс...
20:08