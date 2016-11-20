19:57 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Спартак" обошел "Зенит" по победам в первой половине чемпионата

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"Спартак", обыграв в домашнем матче 14-го премьер-лиги "Амкар" (1:0), гарантировал себе первое место по итогам первого круга. Красно-белые стали лучшей командой первой половины чемпионата в шестой раз, обойдя по этому показателю "Зенит". Ранее спартаковцы проходили первую часть турнира лучше других в 1992, 1993, 1998, 1999 и 2000 годах и каждый раз после этого завоевывали золотые медали. (Кирилл БУРДАКОВ)

Команда

Победы в первом круге

Годы

Спартак

6

1992, 1993, 1998-2000, 2016/17

Зенит

5

2007, 2010, 2011/12*, 2013/14, 2014/15

ЦСКА

4

2003, 2006, 2012/13, 2015/16

Алания

2

1995, 1996

Локомотив

2

2002, 2005

Рубин

2

2008, 2009

Динамо

1

1997

Кр.Советов

1

2001

Торпедо

1

2004

* После 22 туров.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Roma_Totti

MAYERICK- могут вполне стать чемпионами, главное чтобы администрация не вмешалась чтобы поддержать Питер.

20:54

MAYERICK

Ну, очень страшно....особенно от туфтовой игры пащтета и новой выручалки "а-ля Бояринцев" в лице тупенького Глушака.....чемпионат еще не закончился........

20:32

Владо

У спартака в 90-е что было?

20:27

voroshan

* - 1994 год, конечно, а не года сорри, буква запала

20:25

voroshan

А 1994 года куда делся? А? Кирилл?

20:24

merniloskut

У врагов только админресурс...

20:08

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