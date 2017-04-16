"Спартак" обновил стадион к 95-летию

В преддверии 95-летия "Спартака" на клубном стадионе "Открытие Арена" изменили раскладку кресел, информирует "Фратрия". Теперь на верхнем ярусе трибуны C написано "95 лет", а на нижнем – Spartak. Напомним, что московский клуб был основан 18 апреля 1922 года.
Напомним, что сегодня, 16 апреля, состоится матч 23-го тура чемпионата России "Спартак" – "Зенит", который начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
В преддверии юбилея клуба на стадионе #Спартак новая раскладка кресел! 🔴⚪️ pic.twitter.com/vL7O2y5qRU– Фратрия (@fratria) 16 апреля 2017 г.
GalacticBoy
а свинок ждать на поле к юбилею
17:41
Jean4
95 years old =)
17:41
shpasic
если "95 лет", то почему "SPARTAK" латиницей?
17:10