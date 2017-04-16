17:05 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Спартак" обновил стадион к 95-летию

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В преддверии 95-летия "Спартака" на клубном стадионе "Открытие Арена" изменили раскладку кресел, информирует "Фратрия". Теперь на верхнем ярусе трибуны C написано "95 лет", а на нижнем – Spartak. Напомним, что московский клуб был основан 18 апреля 1922 года.

Напомним, что сегодня, 16 апреля, состоится матч 23-го тура чемпионата России "Спартак" – "Зенит", который начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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GalacticBoy

а свинок ждать на поле к юбилею

17:41

Jean4

95 years old =)

17:41

shpasic

если "95 лет", то почему "SPARTAK" латиницей?

17:10

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