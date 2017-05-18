"Спартак" не намерен возвращаться к старой эмблеме

Председатель правления "Спартака" Леонид Федун в интервью ТАСС отметил, что возвращение к старой эмблеме клуба маловероятно. По его словам, к нынешнему логотипу уже все привыкли.

— Насколько реально возвращение футбольного клуба "Спартак" к старой эмблеме?

— Я не вижу в этом смысла. В данный момент у нас есть определенный запатентованный бренд. Старый бренд тоже достоин быть эмблемой "Спартака", но вокруг него есть определенные сложности, финансовые ограничения. Болельщики уже привыкли к нынешней эмблеме, вместе с ней мы стали чемпионами.