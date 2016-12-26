"Спартак" не интересуется Окриашвили

Как стало известно "СЭ", информация о переходе полузащитника "Краснодара" Торнике Окриашвили в "Спартак" не соответствует действительности. Ранее ряд СМИ сообщили, что красно-белые уже согласовали переход 24-летнего футболиста. Однако, по нашим данным, у москвичей другие трансферные приоритеты.

В текущем сезоне грузинский легионер провел 9 матчей в премьер-лиге и забил один гол.