"Спартак" не интересуется Окриашвили

Как стало известно "СЭ", информация о переходе полузащитника "Краснодара" Торнике Окриашвили в "Спартак" не соответствует действительности. Ранее ряд СМИ сообщили, что красно-белые уже согласовали переход 24-летнего футболиста. Однако, по нашим данным, у москвичей другие трансферные приоритеты.
В текущем сезоне грузинский легионер провел 9 матчей в премьер-лиге и забил один гол.
Старожил футбола
Неужели Спартак внял слезным просьбам тренера "Зенита" не брать Окри? Может Луческу впереди ждет очередной кошмар от Окриашвили?...Спартак не предсказуем! ))
12:23