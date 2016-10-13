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"Спартак" не будет подавать в суд на издание, сообщившее о скорой отставке Карреры

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Массимо КАРРЕРА.Почему "Спартак" не уволит Карреру

Член совета директоров "Спартака" Александр Жирков отметил, что у главного тренера красно-белых Массимо Карреры абсолютное доверие со стороны руководства клуба. Также "Спартак" не будет подавать в суд на life.ru, передают из Тарасовки корреспонденты "СЭ" Сергей АСТАХОВ и Филипп ПАПЕНКОВ.

– Насколько велик кредит доверия главному тренеру? Будет ли "Спартак" подавать в суд на издание?

– Велик. Мы не будем опускаться до подачи в суд на это информационное агентство. В прессе узнаем, что мы ведем активную работу по поиску тренера. Нет, наш главный тренер Массимо Каррера. Кредит доверия абсолютный.

Андрей Федун: "Спартак" может подать в суд на life.ru за клевету"

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Maksim SEMAK

верное решение: на правду жаловаться нельзя

17:40

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