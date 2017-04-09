"Спартак" не бил пенальти 31 тур

Квинси Промес реализовал первый пенальти "Спартака" в нынешнем чемпионате. Учитывая прошлый сезон, красно-белые не били 11-метровых в 31-м туре подряд. 12 марта 2016 года тот же Промес переиграл с "точки" голкипера "Амкара" Александра Селихова. Таким образом, в текущем чемпионате осталась лишь одна команда, не заработавшая ни одного пенальти – "Ростов". (Кирилл БУРДАКОВ)