15:20 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Спартак" не бил пенальти 31 тур

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Квинси Промес реализовал первый пенальти "Спартака" в нынешнем чемпионате. Учитывая прошлый сезон, красно-белые не били 11-метровых в 31-м туре подряд. 12 марта 2016 года тот же Промес переиграл с "точки" голкипера "Амкара" Александра Селихова. Таким образом, в текущем чемпионате осталась лишь одна команда, не заработавшая ни одного пенальти – "Ростов". (Кирилл БУРДАКОВ)

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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pushgun

Слава Богу дали пенальти Спартаку. А то уже невозможно слушать визги в каждой статье, "чемпиону не дают пенальти, уже 31 тур."

15:55

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