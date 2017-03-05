"Спартак" назвал спорным пенальти за фол Комбарова на Гранквисте

Пресс-служба "Спартака" назвала спорным эпизод на 73-й минуте гостевой встречи 18-го тура премьер-лиги против "Краснодара" (2:2), после которого "быки" с пенальти сравняли счет. Речь идет об эпизоде с участием Дмитрия Комбарова и Андреаса Гранквиста, в котором арбитр из Санкт-Петербурга Владислав Безбородов усмотрел фол со стороны игрока красно-белых.

- А на 73-й минуте арбитр из Санкт-Петербурга Владислав Безбородов усмотрел пенальти в спорном эпизоде с участием Комбарова и Гранквиста. Смолов не реализовал в прошлой кубковой игре сразу два одиннадцатиметровых, но в третий раз не промахнулся, огорчив Реброва, проводившего свой 100-й матч за "Спартак", - говорится в отчете красно-белых.

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