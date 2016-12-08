"Спартак" намерен удержать Промеса до конца сезона

"Спартак" не собирается расставаться этой зимой с полузащитником команды Квинси Промесом, утверждают "Известия". Красно-белые планируют отклонить любые предложения по футболисту этой зимой, даже очнь выгодные. Клуб будет готов расстаться с лидером атак по окончании сезона. В ближайшее время владелец "Спартака" Леонид Федун намерен встретиться с Промесом и его официальным представителем и обсудить его будущее. В то же время отмечается, что клуб не будет насильно удерживать футболиста, и готов его отпустить, если тот сам захочет уйти зимой.

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера готов принять любую позицию футболиста. В текущем сезоне Промес провел 14 матчей в чемпионате России, забил 6 голов и сделал столько же передач.