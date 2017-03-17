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"Спартак" намерен провести детский тренировочный лагерь в Китае в 2020 году

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Специалист коммерческого отдела "Спартака" Глеб Пилявский сообщил, что клуб планирует проводить детские тренировочные лагеря в Китае. В этом году красно-белые проведут лагерь в Москве, Крыму и Когалыме.

– Впервые мы провели тренировочный лагерь в Москве в 2016 году, – цитирует ТАСС Пилявского. – Он был пилотным проектом и оказался очень успешным. Поэтому с каждым следующим годом будет все больше лагерей в новых регионах. Так, в 2017 году проведем лагерь не только в Москве, но и в Крыму, и в Когалыме. А к 2020 году выйдем на китайский рынок, в котором мы заинтересованы.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4104855

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