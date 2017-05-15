"Спартак" начал подготовку к матчу с "Тереком"

После победы над "Амкаром" (0:1) в матче 28-го тура чемпионата России Массимо Каррера дал команде выходной, информирует пресс-служба красно-белых. В понедельник спартаковцы возобновили тренировочный процесс и начали подготовку к встрече 29-го тура с "Тереком".

В графике красно-белых значилось одно занятие. Утром футболисты вышли на поле подмосковной базы в Тарасовке, размялись, затем приступили к выполнению различных упражнений на технику и тактику. В общей сложности практический урок продлился чуть больше часа. В нем приняли участие двадцать три полевых игрока и четыре вратаря.

На завтра у "Спартака" запланирована вечерняя тренировка, ей будет предшествовать теоретическое занятие.

Напомним, что матч "Спартак" - "Терек" состоится в среду, начало игры - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.