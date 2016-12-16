"Спартак" нацелился на хавбека "Андерлехта"

Как стало известно "СЭ", в список потенциальных новичков "Спартака" входит полузащитник "Андерлехта" Юри Тилеманс. 19-летний бельгиец конголезского происхождения дебютировал в составе команды из Брюсселя в июле 2013 года, а в октябре того же года сыграл в Лиге чемпионов, став третьим среди самых юных футболистов, выходивших на поле в этом турнире. Всего на счету хавбека, признанного по итогам сезона-2013/14 лучшим молодым игроком своей страны, 102 официальные встречи и 13 голов за "Андерлехт".

Заметим, что в борьбе за Тилеманса лидеру чемпионата России придется выдержать серьезную конкуренцию с рядом клубов из ведущих европейских лиг.