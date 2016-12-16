Как стало известно "СЭ", в список потенциальных новичков "Спартака" входит полузащитник "Андерлехта" Юри Тилеманс. 19-летний бельгиец конголезского происхождения дебютировал в составе команды из Брюсселя в июле 2013 года, а в октябре того же года сыграл в Лиге чемпионов, став третьим среди самых юных футболистов, выходивших на поле в этом турнире. Всего на счету хавбека, признанного по итогам сезона-2013/14 лучшим молодым игроком своей страны, 102 официальные встречи и 13 голов за "Андерлехт".
Заметим, что в борьбе за Тилеманса лидеру чемпионата России придется выдержать серьезную конкуренцию с рядом клубов из ведущих европейских лиг.
ЗЮК
инженер1958,он же не к тебе в помойку переходит.
19:38
Серёга СМ.sz
Jean4 Если верить СЭ, то Спартак должен был уже скупить пол Европы и немножко Африки, однако же воз и ныне там, кроме Селихова никого не видно. 19:25 От агентов видно за вбросы хорошая проплата идёт ...я думаю ты бы то же не отказался )
19:35
Jean4
Если верить СЭ, то Спартак должен был уже скупить пол Европы и немножко Африки, однако же воз и ныне там, кроме Селихова никого не видно.
19:25
Нубяшка
ХАХАХАХхахахахахаххахах вот куда куда он не перейдет так это в спартак
19:20
инженер1958
Из Андерлехта в европейский лузер-клуб? Да ни за что! Ни за какое бабло!
19:13
Серёга СМ.sz
S.U.B.A. "СПАРТАК" НАЦЕЛИЛСЯ НА ХАВБЕКА "АНДЕРЛЕХТА"?ХАВБЕК ПРЯЧЕТСЯ В ДЕБРЯХ АМАЗОНКИ 19:05 Родители прятались в Конголезских ...выловили )
19:13
S.U.B.A.
"СПАРТАК" НАЦЕЛИЛСЯ НА ХАВБЕКА "АНДЕРЛЕХТА"?ХАВБЕК ПРЯЧЕТСЯ В ДЕБРЯХ АМАЗОНКИ
19:05
fioru
Я так понимаю половину цены игрока заплатит Зенит?) Ибо только им это выгоднее чем Спартаку
18:56
bubuk
хе-хе, а Месси они не хотят зимой подписать?
18:50
ZohanDvir
хотелось бы конечно. но он поедет в клуб посильнее. Вот Живковича бы... он все равно в Бенфике не играет
18:45
Серёга СМ.sz
shpasic футболист колхозного происхождения. заодно и для Зенита ослабят конкурента. 18:26 Если уж с колхоза то Бельгийского а не с Суходрищинска как ты ...
18:32
ЗЮК
Вонючкам вроде Тони Срака дали повод повонять.Воняйте,маэстро!
18:32
echo2011
И сколько же у Федуна патронов,чтобы на всех нацеливаться? Хотя понятно,что если удастся купить хоть одного из тех,на кого целятся,уже будет для "Спартака" неплохо.
18:29
shpasic
футболист колхозного происхождения. заодно и для Зенита ослабят конкурента.
18:26
Tupac Shakur
За ним многие гранды охотятся, так что врятле он выберет Спартак
18:24
Тони Старк
А хуху не хохо)))Раскатали губу,этот перейдет в клуб уровня ювентуса или псж,но никак не в наш свинарник)
18:17
ubkmbhf
Нормальнй игрок!
18:16