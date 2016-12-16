18:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Спартак" нацелился на хавбека "Андерлехта"

Юри ТИЛЕМАНС. Фото REUTERS
Юри ТИЛЕМАНС. Фото REUTERS
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Как стало известно "СЭ", в список потенциальных новичков "Спартака" входит полузащитник "Андерлехта" Юри Тилеманс. 19-летний бельгиец конголезского происхождения дебютировал в составе команды из Брюсселя в июле 2013 года, а в октябре того же года сыграл в Лиге чемпионов, став третьим среди самых юных футболистов, выходивших на поле в этом турнире. Всего на счету хавбека, признанного по итогам сезона-2013/14 лучшим молодым игроком своей страны, 102 официальные встречи и 13 голов за "Андерлехт".

Заметим, что в борьбе за Тилеманса лидеру чемпионата России придется выдержать серьезную конкуренцию с рядом клубов из ведущих европейских лиг.

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КОММЕНТАРИИ (17)
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ЗЮК

инженер1958,он же не к тебе в помойку переходит.

19:38

Серёга СМ.sz

Jean4 Если верить СЭ, то Спартак должен был уже скупить пол Европы и немножко Африки, однако же воз и ныне там, кроме Селихова никого не видно. 19:25 От агентов видно за вбросы хорошая проплата идёт ...я думаю ты бы то же не отказался )

19:35

Jean4

Если верить СЭ, то Спартак должен был уже скупить пол Европы и немножко Африки, однако же воз и ныне там, кроме Селихова никого не видно.

19:25

Нубяшка

ХАХАХАХхахахахахаххахах вот куда куда он не перейдет так это в спартак

19:20

инженер1958

Из Андерлехта в европейский лузер-клуб? Да ни за что! Ни за какое бабло!

19:13

Серёга СМ.sz

S.U.B.A. "СПАРТАК" НАЦЕЛИЛСЯ НА ХАВБЕКА "АНДЕРЛЕХТА"?ХАВБЕК ПРЯЧЕТСЯ В ДЕБРЯХ АМАЗОНКИ 19:05 Родители прятались в Конголезских ...выловили )

19:13

S.U.B.A.

"СПАРТАК" НАЦЕЛИЛСЯ НА ХАВБЕКА "АНДЕРЛЕХТА"?ХАВБЕК ПРЯЧЕТСЯ В ДЕБРЯХ АМАЗОНКИ

19:05

fioru

Я так понимаю половину цены игрока заплатит Зенит?) Ибо только им это выгоднее чем Спартаку

18:56

bubuk

хе-хе, а Месси они не хотят зимой подписать?

18:50

ZohanDvir

хотелось бы конечно. но он поедет в клуб посильнее. Вот Живковича бы... он все равно в Бенфике не играет

18:45

Серёга СМ.sz

shpasic футболист колхозного происхождения. заодно и для Зенита ослабят конкурента. 18:26 Если уж с колхоза то Бельгийского а не с Суходрищинска как ты ...

18:32

ЗЮК

Вонючкам вроде Тони Срака дали повод повонять.Воняйте,маэстро!

18:32

echo2011

И сколько же у Федуна патронов,чтобы на всех нацеливаться? Хотя понятно,что если удастся купить хоть одного из тех,на кого целятся,уже будет для "Спартака" неплохо.

18:29

shpasic

футболист колхозного происхождения. заодно и для Зенита ослабят конкурента.

18:26

Tupac Shakur

За ним многие гранды охотятся, так что врятле он выберет Спартак

18:24

Тони Старк

А хуху не хохо)))Раскатали губу,этот перейдет в клуб уровня ювентуса или псж,но никак не в наш свинарник)

18:17

ubkmbhf

Нормальнй игрок!

18:16

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ