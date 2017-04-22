19:02 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Спартак": "Исправимся в ближайших турах"

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"Спартак" на своей странице в "Инстаграме" после поражения в гостевом матче 24-го тура чемпионата России от "Ростова" (0:3) поблагодарил болельщиков за поддержку. Кроме того, красно-белые пообещали исправиться в ближайших турах.

- Исправимся в ближайших турах. Спасибо всем, кто верит в команду! – говорится в сообщении красно-белых.

Во вторник, 25 апреля, "Спартак" в рамках 25-го тура примет "Урал", а в воскресенье, 30 апреля, "Спартак" в гостях сыграет против ЦСКА. "СЭ" проведет трансляции матчей "Спартак" – "Урал" и ЦСКА – "Спартак".

Трансляция матча "Ростов" – "Спартак" // 
Преимущество "Спартака" над ЦСКА и "Зенитом" сократилось //
Стать чемпионом в апреле у "Спартака" не получится

 

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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нет желтухе!

с Уралом исправятся, судейка троих игроков основного состава убрал перед матчем с пищевиком.

19:42

ТОЛСТЫЙ-ХОМЯК

СПАРТАК-ЧЕМПИОН!!! ГЛОРЫ ЛЕСОМ ИДУТ...

19:38

ТОЛСТЫЙ-ХОМЯК

Когда уйдет Бердыев (а ему уже недолго тренить осталось - старичок-с), Ростов снова станет собой прежним, то есть это 14-16 места.

19:37

Tomai10

Где Ваш лучший в лиге промес???? в.... ! Ростов разделал в ТРУХУ!!!! в ДР! поздравляем! чемпионы! миллионерысудьикомментаторы!

19:12

VVSh71

с кем? Уралом и ЦСКА? не смешите. летом исправитесь. в предсезонке.

19:09