"Спартак": "Исправимся в ближайших турах"

"Спартак" на своей странице в "Инстаграме" после поражения в гостевом матче 24-го тура чемпионата России от "Ростова" (0:3) поблагодарил болельщиков за поддержку. Кроме того, красно-белые пообещали исправиться в ближайших турах.

- Исправимся в ближайших турах. Спасибо всем, кто верит в команду! – говорится в сообщении красно-белых.

Во вторник, 25 апреля, "Спартак" в рамках 25-го тура примет "Урал", а в воскресенье, 30 апреля, "Спартак" в гостях сыграет против ЦСКА. "СЭ" проведет трансляции матчей "Спартак" – "Урал" и ЦСКА – "Спартак".

Трансляция матча "Ростов" – "Спартак" //

Преимущество "Спартака" над ЦСКА и "Зенитом" сократилось //

Стать чемпионом в апреле у "Спартака" не получится