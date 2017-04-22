"Спартак": "Исправимся в ближайших турах"

"Спартак" на своей странице в "Инстаграме" после поражения в гостевом матче 24-го тура чемпионата России от "Ростова" (0:3) поблагодарил болельщиков за поддержку. Кроме того, красно-белые пообещали исправиться в ближайших турах.
- Исправимся в ближайших турах. Спасибо всем, кто верит в команду! – говорится в сообщении красно-белых.
Во вторник, 25 апреля, "Спартак" в рамках 25-го тура примет "Урал", а в воскресенье, 30 апреля, "Спартак" в гостях сыграет против ЦСКА. "СЭ" проведет трансляции матчей "Спартак" – "Урал" и ЦСКА – "Спартак".
Трансляция матча "Ростов" – "Спартак" //
Преимущество "Спартака" над ЦСКА и "Зенитом" сократилось //
Стать чемпионом в апреле у "Спартака" не получится
нет желтухе!
с Уралом исправятся, судейка троих игроков основного состава убрал перед матчем с пищевиком.
19:42
ТОЛСТЫЙ-ХОМЯК
СПАРТАК-ЧЕМПИОН!!! ГЛОРЫ ЛЕСОМ ИДУТ...
19:38
ТОЛСТЫЙ-ХОМЯК
Когда уйдет Бердыев (а ему уже недолго тренить осталось - старичок-с), Ростов снова станет собой прежним, то есть это 14-16 места.
19:37
Tomai10
Где Ваш лучший в лиге промес???? в.... ! Ростов разделал в ТРУХУ!!!! в ДР! поздравляем! чемпионы! миллионерысудьикомментаторы!
19:12
VVSh71
с кем? Уралом и ЦСКА? не смешите. летом исправитесь. в предсезонке.
19:09