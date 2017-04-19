"Спартак" и "Зенит" оштрафованы за пиротехнику на 400 тысяч рублей

КДК РФС оштрафовал "Спартак" и "Зенит" на 400 тысяч рублей за использование зрителями пиротехнических средство во время матча 23-го тура чемпионата России (2:1). Красно-белые должны будут заплатить 300 тысяч, сине-бело-голубые - 100 тысяч.

Текст сообщения, опубликованного на официальном сайте РФС:

В соответствии с частями 1,2 статьи 114 Дисциплинарного регламента РФС и пунктами 36, 37 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за использование и бросание зрителями на стадионе пиротехнических изделий – оштрафовать ФК "Спартак-Москва" г. Москва на 300 000 (Триста тысяч) рублей.



В соответствии частью 1 статьи 114 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 36 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий – оштрафовать ФК "Зенит" г. Санкт-Петербург на 100 000 (Сто тысяч) рублей.