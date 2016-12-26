16:03 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Спартак" и "Амкар" согласовали трансфер Джикии

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По информации "СЭ", "Амкар" и "Спартак" согласовали трансфер защитника Георгия Джикии. Клубы договорились по сумме отступных (она в итоге составит около 150 миллионов рублей), а игрок согласовал контракт сроком на 4,5 года. В текущем чемпионате 23-летний Джикия провел за "Амкар" 16 матчей, забил 1 гол. (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (6)
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fedland

И так из 25 млн долларов, на Джикия потрачено 2.459.016 млн. Осталось 22.540.984 миллиона долларов...

17:40

Promesov

Итс гуд!!!

17:16

Parasenok

Окк)

17:11

werder63

Быстро подписали потому, что СЭ не мусолил каждый день!))

17:00

burberry123

Велкам!

16:15

burberry123

Норм, пригодится для глубины состава. А там видно будет

16:14

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