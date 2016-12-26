"Спартак" и "Амкар" согласовали трансфер Джикии

По информации "СЭ", "Амкар" и "Спартак" согласовали трансфер защитника Георгия Джикии. Клубы договорились по сумме отступных (она в итоге составит около 150 миллионов рублей), а игрок согласовал контракт сроком на 4,5 года. В текущем чемпионате 23-летний Джикия провел за "Амкар" 16 матчей, забил 1 гол. (Сергей ЕГОРОВ)
fedland
И так из 25 млн долларов, на Джикия потрачено 2.459.016 млн. Осталось 22.540.984 миллиона долларов...
17:40
Promesov
Итс гуд!!!
17:16
Parasenok
Окк)
17:11
werder63
Быстро подписали потому, что СЭ не мусолил каждый день!))
17:00
burberry123
Велкам!
16:15
burberry123
Норм, пригодится для глубины состава. А там видно будет
16:14