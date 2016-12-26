"Спартак" и "Амкар" согласовали трансфер Джикии

По информации "СЭ", "Амкар" и "Спартак" согласовали трансфер защитника Георгия Джикии. Клубы договорились по сумме отступных (она в итоге составит около 150 миллионов рублей), а игрок согласовал контракт сроком на 4,5 года. В текущем чемпионате 23-летний Джикия провел за "Амкар" 16 матчей, забил 1 гол. (Сергей ЕГОРОВ)