"Спартак" хочет приобрести воспитанника "Барселоны"?

Защитник "Валенсии" Мартин Монтойя может перейти в "Спартак". Согласно сайту журналиста Джанлуки Ди Марцио, красно-белые уже начали поиски футболистов, способных укрепить состав команды на следующий сезон, в котором москвичи выступят в Лиге чемпионов. И испанец рассматривается главным тренером "Спартака" Массимо Каррерой в качестве одного из потенциальных новичков предстоящим летом.

Отмечается, что сам Монтойя также хочет перейти в команду, в которой он будет иметь регулярную игровую практику. В текущем сезоне на счету воспитанника "Барселоны" и экс-игрока "Интера" 30 матчей в двух турнирах, 2 гола, одна результативная передача и 8 желтых карточек.

Ранее сообщалось, что на место правого защитника "Спартак" может приобрести Давиде Дзаппакосту из "Торино".

Дани Алвес для "Спартака". Реален ли трансфер Дзаппакосты?