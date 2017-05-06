"Спартак" гарантировал себе участие в Лиге чемпионов

Победив на своем поле "Томь" в матче 27-го тура чемпионата России (1:0), "Спартак" набрал 63 очка и повторил клубный рекорд XXI века для обычного сезона (в удлиненном сезоне-2011/12 было 75 очков). Красно-белые сохранили 10-очковое преимущество над ЦСКА и гарантировали себе попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

Более того, уже завтра спартаковцы могут впервые за 16 лет стать чемпионами России, если "Зенит" не сумеет на своем поле переиграть "Терек". Если же питерцы завтра все-таки победят, то для получения золотых медалей "Спартаку" нужно будет набрать одно очко в трех оставшихся турах. (Кирилл БУРДАКОВ)

"СЭ" вел трансляцию матча "Спартак" – "Томь"

"Спартак" обыграл "Томь" благодаря голу с пенальти